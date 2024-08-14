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新聞稿用AI生成照未標示 勞動部中彰投分署認疏失

中央社／ 台北14日電

勞動力發展署中彰投分署宣傳勞工成功就職個案，卻使用AI生成照作為勞工照片且未標示，中彰投分署今天表示，已加強標示，未來將加強內部訓練跟審核，非推廣AI相關課程禁用。

勞動部勞動力發展署各分署積極推廣協助勞工成功就職個案，希望吸引更多勞工來諮詢，但勞動力發展署中彰投分署日前卻在一篇新聞稿中使用AI生成照作為勞工照片，且未在官方網站上標示，讓人誤以為是真實照片，其實是AI生成照。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞接受媒體聯訪時坦言，原先是因為個案當事人害羞、無法提供正面照，又因有記者希望可以提供有人操作無人機的示意圖，因此由中彰投分署人員主動生成並經個案同意才提供，當初僅口頭告知記者這是AI生成照。

對於中彰投分署網站未標示部分，劉秀貞表示，「這是我們疏失」，在網站上發布新聞時沒有特別通知告知這是AI示意圖，經提醒後已經更正，未來會加強內部訓練跟審核機制，也會要求如果推廣業務不是AI課程或相關主題的話，就不要用AI生成圖，後續會再做改善。

AI 勞動部

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