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台籍慰安婦不該被遺忘 婦援會籲納國史、108課綱

中央社／ 台北14日電

今天是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會指出，戰爭對人民影響大，但對女性的暴力卻較少被關注，呼籲台籍慰安婦不該被遺忘，國史、歷史書籍及課綱都應納入這段歷史。

8月14日是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會依照往例今天於阿嬤家-和平與女性人權館召開記者會，共同追悼緬懷台籍慰安婦，並分享7月時進行的戰爭對人民影響的想法網路問卷調查結果。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，近年全球屢有戰爭爆發，婦女救援基金會想了解民眾對戰爭的看法，因此進行線上問卷調查，蒐集時間從7月23日至8月12日止，蒐集到102則回覆，扣除重複、過於簡短或偏離主軸的回應後，共獲得90則有效的回覆。

杜瑛秋說，結果顯示，戰爭最常讓民眾聯想到經濟的損失，其次是心理的擔憂、生活停擺、家破人亡、失去居住以及戰後的創傷等，而在90則回覆中，僅有6則回覆提到戰爭下對女性的暴力。

杜瑛秋表示，這樣的結果顯示大家需要更全面的關注戰爭對女性的影響，並提高公眾對這問題的認識，女性在戰爭中的遭遇不應被忽視，社會也應更加重視並努力預防這類暴力行為發生。

杜瑛秋強調，台籍慰安婦受到性暴力，回台灣後更被污名化、歧視，因此除了要求日本道歉、正視歷史外，台灣本土如何去做教育、理解這段歷史也很重要，呼籲國史跟歷史書籍要記載這段歷史、108課綱也應加入慰安婦/軍事性奴隸事件，讓學生有權知道歷史真相與獲得女性人權教育。

杜瑛秋也說，政府應有國家婦女人權館，保存相關文物和展示歷史真相、人權教育推動，重視且關注戰爭/武裝衝突下女性容易遭到性暴力/性虐待的性別人權議題，終止女性受暴，避免歷史悲劇重演。

婦女救援基金會董事長葉德蘭也強調，戰爭是權力間的競逐，受難的永遠是手無寸鐵的平民百姓，呼籲日本政府勇敢承認過去所做所為。

民進黨立委范雲指出，台灣最後一名慰安婦阿嬤去年5月過世，慰安婦阿嬤已經等了半個世紀還沒等到歷史正義，因此除了道歉外，應持續推動國史館納入、課網繼續努力，只有正確認識才能避免戰爭發生。

人權 慰安婦 戰爭

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