新聞眼／氣候變遷委員會 究竟調適了什麼？

總統府日前才剛大動作召開「氣候變遷對策委員會」，首場委員會的重點放在氣候調適，強調要結合各界的力量，讓調適減緩工作，委員會還由賴清德總統擔任召集人，象徵國家對氣候變遷的重視程度，然而極端氣候已是進行式，開完會後，至今不少人都在問「究竟調適了什麼？」

實際上，為了因應氣候變遷，行政院早在廿七年前就成立永續發展委員會，二○一六年時，政院為了統籌規畫國家能源政策，推動能源轉型及氣候變遷因應，又成立了行政院能源減碳辦公室，今年更以總統府的高度，成立氣候變遷對策委員會，環境部長彭啟明更在會中報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」，強調面對氣候變遷，台灣應及早因應。

然而極端氣候造成全球生物多樣性瓦解、農業生產降低、全球數百萬人流離失所，在全球早已是現在進行式，台灣近年來更是在乾旱、暴雨、高溫等極端天氣下反覆度過。

如今氣候變遷對策委員會之後，討論出了什麼調適策略？總統府會後開了個宣示型的記者會，這和當初的永續發展委員會和能源減碳辦公室又有什麼不同？台灣幾十年過去，仍在原地踏步。

極端氣候下，台灣無法獨善其身，既然氣候變遷對策委員會是我國首個以總統高度創立的氣候單位，政府就須加速提出調適策略，免得新官上任三把火，委員會到後來又被打入冷宮，坐實外界對其疊床架屋的評價。