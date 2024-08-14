聽新聞
test
0:00 / 0:00
新聞眼／氣候變遷委員會 究竟調適了什麼？
總統府日前才剛大動作召開「氣候變遷對策委員會」，首場委員會的重點放在氣候調適，強調要結合各界的力量，讓調適減緩工作，委員會還由賴清德總統擔任召集人，象徵國家對氣候變遷的重視程度，然而極端氣候已是進行式，開完會後，至今不少人都在問「究竟調適了什麼？」
實際上，為了因應氣候變遷，行政院早在廿七年前就成立永續發展委員會，二○一六年時，政院為了統籌規畫國家能源政策，推動能源轉型及氣候變遷因應，又成立了行政院能源減碳辦公室，今年更以總統府的高度，成立氣候變遷對策委員會，環境部長彭啟明更在會中報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」，強調面對氣候變遷，台灣應及早因應。
然而極端氣候造成全球生物多樣性瓦解、農業生產降低、全球數百萬人流離失所，在全球早已是現在進行式，台灣近年來更是在乾旱、暴雨、高溫等極端天氣下反覆度過。
如今氣候變遷對策委員會之後，討論出了什麼調適策略？總統府會後開了個宣示型的記者會，這和當初的永續發展委員會和能源減碳辦公室又有什麼不同？台灣幾十年過去，仍在原地踏步。
極端氣候下，台灣無法獨善其身，既然氣候變遷對策委員會是我國首個以總統高度創立的氣候單位，政府就須加速提出調適策略，免得新官上任三把火，委員會到後來又被打入冷宮，坐實外界對其疊床架屋的評價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言