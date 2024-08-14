極端氣候衝擊大 乾旱+淹水…青農索性離農

極端氣候衝擊農漁畜產品生產，不少農民表示，極端氣候下常面臨淹水和高溫，導致農漁畜產品產量都受影響，甚至乾脆離農轉做其他工作，不利農業發展；專家則認為，國家稱要推動智慧農業來做到極端氣候下的調適，配合需求來調整預算，「現在是時候動身了」。

陳李農改團隊執行長李武忠表示，極端氣候造成的影響已是現在進行式，全球在因應極端氣候時，智慧農業、友善農業和有機農業都是有效方針，畢竟溫室氣體排放過多會導致溫室效應，因此減少碳排和淨零是有幫助的，有機和友善農業因農藥和肥料使用較少，對土壤酸化影響也小，同時確保國際潮流的生物多樣性。

台南後壁區張姓青農表示，後壁區的一、二期作，近年因缺水多次停灌，結果這次凱米颱風又讓後壁稻田變成「後壁湖」，部分青農為了生活，索性離農去做其他工作，這很不利農業發展。

中華民國酪農協會理事長李恂潭說，天氣愈來愈熱，乳牛的熱緊迫就會提高，尤其乳牛夏天吃得少，泌乳量也就減少，氣溫變高乳牛疾病也變多，確實有酪農反映產量受到不小影響。