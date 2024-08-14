刪除治山、陸海保育項目… 「國家環保計畫」挨批開倒車

環境部昨舉辦「國家環境保護計畫修正草案」地方政府及民間團體研商會議，但環團質疑，「國家環境保護計畫」是要建立永續發展指標並推動實施，然而根據環境部的修正草案，卻刪除治山防災、生態保育、海洋保育等內容，根本是環保開倒車。

對此，環境部強調，只要是環境部的責任都不會逃避，只是上述三議題目前已有部會主責，由各主管機關執行會更加有效，另新增調適和氣候變遷等議題。

「國家環境保護計畫」是以達到保護環境資源與維護生態平衡，並追求永續發展之目標，同時作為各地方政府訂定地方環境保護計畫的參考，原則以每四年檢討一次。

根據環境部資料，本次修訂將二○五○淨零排放納入減碳目標，另外也納入氣候變遷調適項目。空氣品質健康戶外活動日數比率由二○一八年的百分之八十四提升至二○五○年的百分之九十三；一般廢物回收率由二○二三年百分之五十六點八三提升至百分之六十等。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，原本在二○二○年的版本尚有「治山防災管理」、「陸域生態保育」、「海洋保育」，但本次新的修正草案，卻以「整體性治山防災計畫」、「國土生態保育綠色網絡建置計畫」農業部已有訂定，以及「台灣海域生態守護計畫」海委會已有訂定為由，不再重複納入本計畫，根本是環境部升格後，反開環保倒車。

台南社區大學環境小組研究員林政翰表示，環境保護絕非只有環境部的責任，應將層級提高到行政院，並跨部會討論及制定目標，再由環境部整合，每次計畫都應針對前一次計畫的成果進行檢討及改善。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，新修正草案中刪減生態保育、水土保持和國土保護等章節，限縮成以環境部架構的半套計畫，許多主題的目標寬鬆消極，顯示出環境部的不重視與不專業。

環境部綜合規畫司長吳珮瑜回應，拿掉的這三項議題，已有各自主責部會的計畫，這些由環境部來做也不見得會做得更好，不過新增了調適和氣候變遷等議題，希望能解決國家面對的當務之急。