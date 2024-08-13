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曾佩玉刻畫校園霸凌和解契機 獲九歌少兒文學獎

中央社／ 記者邱祖胤台北13日電
第31屆九歌現代少兒文學獎評審合照。圖／九歌文教基金會提供
第31屆九歌現代少兒文學獎評審合照。圖／九歌文教基金會提供

一個在班上被排擠的孩子在一次參觀博物館的過程，意外和其他同學牽起相互認識及和解的契機，作家曾佩玉以此情節書寫「博物館裡發生什麼事？」一書，獲得九歌現代少兒文學獎首獎。

贈獎典禮今天在台北紀州庵文學森林舉行，曾佩玉上台領獎時表示，「群育」是教育最重要的事，尤其現在的孩子面對相對更長時間的人際關係，不論是現實世界還是虛擬世界，都需要大人的指導及提醒，「博物館裡發生什麼事？」希望能喚起大人對「群育」的重視，「唯有大人重視，孩子們才會覺得重要」。

典禮由九歌出版社總編輯陳素芳主持，包抱括文化部李遠、文化部政務次長李靜慧、人文及出版司司長楊婷媜、九歌文教基金會董事長李瑞騰、九歌出版社發行人蔡澤玉等人出席。

李遠致詞表示，他自就任文化部長以來推動幾個重點，其中一個就是向下紮根計畫，像是最近推出的「文化部繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點」，才一公布就有很多人來報名；此外好的作品，後續也可以拍成影視作品，文化部會持續鼓勵創作，為兒少文學多幫一點忙。

本屆首獎得主曾佩玉去年即以「台北捷運冒險記」獲榮譽獎，本次更以「博物館裡發生什麼事？」拿下少兒文學首獎；評審獎則由張伊維以「通往我們學校的快速道路」獲得，張伊維致詞時特別感謝查理、少年噶瑪蘭等少兒文學中勇敢的角色，讓她成為有點勇敢的大人。

推薦獎由何妤珩以「星星的眼睛」獲得，她日常總是聽兒分享班上亞斯伯格同學的事蹟，於是將這些靈感編織成故事；蔡昇融以「翡翠鎮與蓮霧埤」獲榮譽獎，他會在睡前故事時間會念自己的作品給孩子聽，並聽取孩子的意見修正內容，親子間的互動非常密切。

博物館 文化部 李遠

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