海巡署11巡防區新官上任 宣示鎮守馬祖決心
海巡署第11巡防區今天舉行指揮部新任主任布達暨宣誓典禮，新任主任洪文泉為馬祖海巡隊長升任，展現巡防區持續鎮守馬祖，捍衛國土決心。
海洋委員會海巡署第11巡防區指揮部發布新聞稿指出，新任主任布達暨宣誓典禮由金馬澎分署長陳泗川主持，艦隊分署副署長楊朝卿與海巡之友總會艦隊分會長龔書將、第10岸巡隊長彭衍鈞、第10海巡隊長曾明羲與連江查緝隊長施昌祚等共同觀禮。
陳泗川致詞時勉勵新到職同仁，須強化民意交流，深入民心服務群眾，以堅定依法行政之立場，共同為海域安全盡心盡力。
第11巡防區新聞資料指出，洪文泉畢業於中央警察大學67期刑事警察學系、同校水上警察學系研究所，歷任艦隊分署第1、第2、第14海巡隊長等職務，經驗完整豐富並具備充實基層實務經驗，品德操守良好，學識能力俱佳。
而在部屬眼中，洪文泉處事堅決，肯為同仁著想，是位有責任心好長官，盼上任後能帶領11巡防區創造卓越績效，持續鎮守國之北疆馬祖，展現海巡捍衛國土決心。
金馬澎分署強調，馬祖地理環境特殊，加上近期對岸非洲豬瘟等疫情升溫，為防範疫情入侵，並確保國人健康生命安全，會以最高標準加強邊境安檢。而冬季面臨之海象惡劣與大陸抽砂船、漁船越界等問題，將齊心協力遂行任務，捍衛國家主權及安全。
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