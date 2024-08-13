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辣椒粉殘留農藥超標 豆府：全數退運未製料理販售

中央社／ 台北13日電
豆府股份有限公司從中國大陸進口的2批辣椒粉，檢出殘留農藥「克美素」。圖／食藥署提供
豆府股份有限公司從中國大陸進口的2批辣椒粉，檢出殘留農藥「克美素」。圖／食藥署提供

針對食藥署發布涓豆腐母公司豆府集團進口的辣椒粉，農藥殘留含量不符規定。豆府集團聲明指出，已依食藥署要求全數退運，由於該供應商品項為初次合作，未製成任何料理於門市販售，目前所使用辣椒粉均檢驗合格。

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，旗下有涓豆腐等餐飲品牌的豆府股份有限公司，從中國進口2批辣椒粉被檢出殘留農藥克美素違規，共1000公斤遭邊境攔截。

豆府餐飲集團今天發布聲明指出，集團採購進口辣椒粉因檢驗未合格，已依食藥署要求全數退運。

豆府強調，該供應商此品項為初次合作，因此未有製成任何料理於門市販售疑慮。食藥署現今政策皆為100%逐批檢驗，所以目前全台門市所使用的辣椒粉均為食藥署檢驗合格。

此外，豆府今天也發布財報，第2每股純益3.77元，創歷年同期新高，上半年每股純益7.67元，同創歷年上半年新高。豆府集團旗下品牌分店數持續增加，從2023年6月底的65家，至2024年6月底達到75家，目標在2025年底前達到百店目標。

料理 辣椒粉 食藥署

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