辣椒粉殘留農藥超標 豆府：全數退運未製料理販售
針對食藥署發布涓豆腐母公司豆府集團進口的辣椒粉，農藥殘留含量不符規定。豆府集團聲明指出，已依食藥署要求全數退運，由於該供應商品項為初次合作，未製成任何料理於門市販售，目前所使用辣椒粉均檢驗合格。
衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，旗下有涓豆腐等餐飲品牌的豆府股份有限公司，從中國進口2批辣椒粉被檢出殘留農藥克美素違規，共1000公斤遭邊境攔截。
豆府餐飲集團今天發布聲明指出，集團採購進口辣椒粉因檢驗未合格，已依食藥署要求全數退運。
豆府強調，該供應商此品項為初次合作，因此未有製成任何料理於門市販售疑慮。食藥署現今政策皆為100%逐批檢驗，所以目前全台門市所使用的辣椒粉均為食藥署檢驗合格。
此外，豆府今天也發布財報，第2每股純益3.77元，創歷年同期新高，上半年每股純益7.67元，同創歷年上半年新高。豆府集團旗下品牌分店數持續增加，從2023年6月底的65家，至2024年6月底達到75家，目標在2025年底前達到百店目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言