影視產業活水來了！Netflix基金登台 推動原創內容開發

串流影音服務Netflix今天宣布，「Netflix創意產業平等基金」（Netflix Fund for Creative Equity）將首度在台灣推行，計畫與文策院合作舉辦編劇工作坊，幫助更多台灣創作者產出作品，持續開發不同類型的在地原創內容。

Netflix與文化內容策進院共同籌劃的「NETFLIX xTAICCA影集編劇：編劇室實驗工作坊」將於9月21日至10月26日舉行，為期6週，由知名編劇徐瑞良、Netflix華語內容總監黃怡玫，以及曾領導華納兄弟工作室、現任Netflix國際原創作品的創意人才投資總監麥克（Chris Mack）擔任工作坊講者。

此次工作坊採用「編劇室」的編制系統，透過實戰演練來提升編劇技巧與創作能力，內容涵蓋影集概念結構、試播集創作、角色塑造、編劇室體驗及提案演練等，預計將有約40名具有經驗的影視作品編劇、製片以及新興的影視創作者加入。

黃怡玫透過新聞稿表示，近年來華語影視內容蓬勃發展，Netflix也積極投入，並拓展華語內容產業。今年以創意產業平等基金為基礎舉辦的工作坊，目標是與台灣新進創作者進行互動與交流，幫助更多台灣創作者產出作品，持續開發不同類型的在地原創內容。

文策院董事長蔡嘉駿指出，文策院與Netflix透過實務工作坊的合作，希望強化對國際市場的了解、增進台灣作品的全球商業性。文策院也將持續推動台灣影視產業的專業人才培育，協助台灣業者走向國際，創造更多元的商機，將台灣原創內容推往全球。