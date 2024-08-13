快訊

獨家內幕／數百萬心血全沒了…知情人士曝羅時豐決裂侄子「關鍵點」

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

還記得台中「黑手窟」？廢五金藝術 帶你重返老社區之夢

中央社／ 台中13日電
勤益科技大學與台中科技大學等單位合作，即日起在勤益科大內舉辦「太平鐵工藝術節」藝術展，邀請當地21名素人藝術家以廢五金、加工廢品、角料等材料創作。中央社
勤益科技大學與台中科技大學等單位合作，即日起在勤益科大內舉辦「太平鐵工藝術節」藝術展，邀請當地21名素人藝術家以廢五金、加工廢品、角料等材料創作。中央社

勤益科技大學與台中科技大學等單位合作，即日起至24日在勤益科大舉辦「太平鐵工藝術節」藝術展，展出以廢五金、加工廢品創作的各式藝術品，期盼翻展當地「黑手窟」的印象。

藝術展今天在勤益科大藝術中心舉辦開幕活動，勤益科大副校長李鴻濤與當地民意代表皆出席，會中邀請社區手工藝講師黃兩傳開辦鐵藝DIY課程，讓學生及教職員動手體驗簡易鐵工藝術創作。

李鴻濤說明，藝術節發揚藝術家陳庭詩利用五金廢鐵創作藝術品的精神，邀請21名素人藝術家以廢五金、加工廢品、角料等材料，共同舉辦「鍛鐵．拾光造影」展覽。

當地中興里長林阿爐也是參與創作的藝術家之一，他表示，太平區工業類就業人口達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，尤其是太平的中興社區及鄰近的村里，在地居民多以機械加工產業起家，工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，便是太平鐵工藝術節誕生的契機。

李鴻濤說，師生團隊透過教育部推行大學社會責任實踐計畫，凝聚學校資源及教師專長推動「鐵工藝術節」整體行銷活動，並完成記錄、典藏鐵工藝術有形資產，為地方產業留下數位影音的保存記錄，做為鐵工藝術日後「教育」、「數位推廣」等工作的重要基石。

勤益科大文化創意事業所畢業生張凱軒展出作品「資訊生態系」，他表示，作品以廢棄鐵絲網與鐵窗製成，象徵現代人受到科技束縛，應該多走出戶外，創作過程中也到產業聚落踏查，發現當地人很有人情味與溫度，希望透過藝術活動，翻展當地「黑手窟」的印象。

藝術家 藝術節

延伸閱讀

通霄沙雕藝術節小農文創市集今登場 藝文活動不斷電

淡水植栽藝術 鹿角蕨成為另類的宅經濟

歡迎來看好戲 彰化劇場藝術節9月14日至10月26日登場

台東市馬卡巴嗨藝術節 27日登場連2天活動

相關新聞

影視產業活水來了！Netflix基金登台 推動原創內容開發

串流影音服務Netflix今天宣布，「Netflix創意產業平等基金」（Netflix Fund for Creativ...

還記得台中「黑手窟」？廢五金藝術 帶你重返老社區之夢

勤益科技大學與台中科技大學等單位合作，即日起至24日在勤益科大舉辦「太平鐵工藝術節」藝術展，展出以廢五金、加工廢品創作的...

觀光署大數據平台好尷尬…被審計部抓包數據缺角

交通部觀光署因應數位觀光發展趨勢，2019年起規劃建置觀光大數據平台，盼藉由各數據助於觀光政策規劃、產業轉型、市場精準行...

氣候通膨衝擊荷包！農業部：社會應理解農產品不可能永遠低價

農業部今天表示，氣候通膨影響的不僅於農產品價格，已規劃調適對策、減少碳排兩大方針因應，並盼社會應理解農產品不可能永遠低價...

戲曲夢工場6檔實驗新作 探索與觀眾互動可能性

以戲曲為核心，激出實驗性對話，國立傳統藝術中心舉辦的「戲曲夢工場」邁入第7屆，推出6檔形式各異的新作，持續思索展演與觀眾...

65.8億元觀光前瞻計畫 審計部：先期規畫、審查未落實

為因應疫後國際觀光客，及區域旅遊競爭激烈等挑戰，交通部觀光署2021至2025年耗資65億8500萬元辦理「前瞻基礎建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。