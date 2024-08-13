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氣候通膨衝擊荷包！農業部：社會應理解農產品不可能永遠低價

中央社／ 記者楊淑閔台北13日電
農業部今天表示，氣候通膨影響的不僅於農產品價格，已規劃調適對策、減少碳排兩大方針因應。示意圖／新竹縣政府提供
農業部今天表示，氣候通膨影響的不僅於農產品價格，已規劃調適對策、減少碳排兩大方針因應。示意圖／新竹縣政府提供

農業部今天表示，氣候通膨影響的不僅於農產品價格，已規劃調適對策、減少碳排兩大方針因應，並盼社會應理解農產品不可能永遠低價，況且國內已相對便宜。

綠色和平今天召開記者會指出，「氣候通膨」已發生，例如長時間的高溫衝擊畜產品供應，豬肉平均價格自2021年至2023年漲近新台幣19元，便當跟著漲；應於氣候變遷對策委員會討論跨部會平緩物價。

農業部資源永續利用司司長莊老達接受中央社記者電話訪問時指出，受氣候通膨影響物價的不僅於農產品，針對農產品，農業部已規劃兩大方針因應，包含調適對策、農業淨零排放。

他說，期望社會相對默認高房價下，也能理性認識農產品不可能永遠都很低價、很便宜，這樣不會有人要從事農業生產糧食；以及若受天災影響，復耕後農產價格可回穩，是短期波動。

調適對策方面，他說，分成短、中、長期，其中短期調適作為上，已跟中央氣象署等單位合作，對可能致災產區事先對農民發布預警資訊，例如以利其運用噴霧降溫因應焚風、疏通排水設備因應強降雨，減低損害。

中期調適對策包含推動產區採用溫網室、室內養殖水產等設施降低災損，又例如禽畜舍架設太陽能板及噴霧可降溫，進而降低動物發生熱緊迫。

長期調適對策已持續育成抗逆境品種、推動使用節水灌溉設施等作為。

減少碳排方面，莊老達說，2040年要達成，已推動補助農民、農團使用電動化農機，並著手研發油電混合漁船、減少禽畜腸道甲烷產生、水稻乾濕交替灌溉方法等科技研發，來減少碳排。

除了造林，還有森林經營、竹林經營、農地土壤、海草床、紅樹林等5種溫室氣體抵換專案減量方法學送環境部審查中，以利未來企業參與資助農民採行落實。

農業部 農民 通膨

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