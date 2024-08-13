戲曲夢工場6檔實驗新作 探索與觀眾互動可能性

以戲曲為核心，激出實驗性對話，國立傳統藝術中心舉辦的「戲曲夢工場」邁入第7屆，推出6檔形式各異的新作，持續思索展演與觀眾互動的各種可能性，從9月起連續6週上演。

傳藝中心主任陳悅宜表示，戲曲夢工場舉辦至第7年，每年策展人都以不同思維策辦，把舞台化作實驗場，讓觀眾窺探新時代戲曲展演的可能性。在過往30多部作品裡，有1/4入圍過傳藝金曲獎或受台新藝術獎提名，歷年售票率均超過9成。

陳悅宜指出，各種元素與戲曲共生已是進行式，而戲曲夢工場正是最好的實驗場域，提供所有對戲曲好奇者當星探尋寶，「不一定要成功，但在這裡可以作夢，更有可能實現、被看見。」

本屆策展人汪俊彥則分享，近年大眾關注共生與永續議題，他認為戲曲就是最永續的劇場，經典劇碼與角色透過細微改編，能仍持續吸引觀眾入場、打開想像與感受。今年的主題設為「劇・眾」也是「聚眾」的諧音，希望創造力的團隊聚集新觀眾，讓更多人在戲曲魅力中找到共鳴。

今年首檔演出為破空間的「廣場」，觀眾能在廣場空間選擇喜愛的位置停駐觀賞，體驗音樂聲響、行為藝術以及當代戲曲的精彩結合；再拒劇團的「走吧，野草！」將以現代劇劇結合歌仔戲元素的「後設喜劇」，讓90年代前衛小劇場巧遇50年代左派工人劇團亡魂，激辯不同時代對於「改良戲曲」的歧異想像。

千流製作的「洒家智深」融合京崑、曲藝及現代戲劇，跟著劇作的視角，陪伴梁山好漢魯智深，一起踏破鐵鞋尋找無懼作自己的世界；而不斷探索布袋戲無限可能性的真快樂掌中劇團，本屆將帶來全新力作「祟．出示」，打破舞台與觀眾分界，以流動的「光」作為聚焦所在，讓觀眾體驗科技感十足又傳統的布袋戲演出。

10月接棒登場的是集藝戲坊「源．緣」，採用獨特的「扁擔戲台」演出形式，帶觀眾回到早期台灣布袋戲的外台場景，展現遊走式的演出魅力，情節更隨四季時序不斷悄然變化。

而白鹿迷路「女狀元（ ）了」以當代女性視角重新探索傳奇女狀元樣貌，團隊一度設想在台灣這麼開放的社會，是否還需探討世俗的性別期待，但近期發生在台灣拳擊好手林郁婷身上的挑戰再次證明，問題依然不容忽視。