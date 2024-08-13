快訊

獨家內幕／數百萬心血全沒了…知情人士曝羅時豐決裂侄子「關鍵點」

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

芥川獎得主李琴峰新作 探討「死亡」能否超前部署

中央社／ 台北13日電
李琴峰。圖／聯合文學提供
李琴峰。圖／聯合文學提供

如果安樂死是讓人可以決定「死」，人是否有可能超前部署決定「生」，由自己決定是否要來到這個世界。芥川獎得主、作家李琴峰最新中譯作品「生之祝禱」反思這個議題，近期在台發行。

李琴峰是史上第一位獲芥川獎的台籍作家，「生之祝禱」為李琴峰的第6本書，李琴峰以日文書寫並於2021年底在日本出版，繁體中文版仍由李琴峰親自譯寫。

李琴峰曾在芥川獎頒獎典禮致詞表示「我真希望自己沒有生下來」，「生之祝禱」反思這個「生不由己」的想法，故事描述2075年的日本，科技已進步到父母若要生小孩，必須先經過「這個生命」的同意，否則無權生育。

根據聯合文學出版社提供新書資訊，本書描述未來世界的日本，「合意出生制度」已經立法，預產期2周前將進行「生存難易度」檢測，並根據遺傳、環境等因素分析數值傳達給胎兒，由胎兒自行決定是否出生，父母如違背孩子的意願執意生產，將觸犯「出生強制罪」。

故事中，在東京生活的彩華與同性伴侶佳織，透過人工受孕手術孕育著新生命，即將接受出生意願確認的彩華，腹中胎兒會做出怎樣的決定，她是否能如願生下這個孩子，內心充滿掙扎。

李琴峰在本書後記寫道，她在青春少女時期就不斷思考生死問題，甚至質疑出生的意願，但在華人社會傳統孝道影響下，這樣的思想可能被貼上大逆不道的標籤，「畢竟，如果出生是最大的不幸，父母豈不是最大的加害者」。

李琴峰也說，「生之祝禱」出版後最常被問的問題就是「妳自己是否贊同『合意出生制度』呢？」她表示「我不會，也無法回答這個問題，對我而言，小說能做的僅有提出問題，引發思考，但對於小說所提出的問題，即使是小說家本人，也無法提供解答」。

李琴峰1989年生於台灣，15歲自習日文，同時嘗試以中文創作小說，2013年前往日本生活，2017年首部日文小說「獨舞」獲選第60屆「群像新人文學獎」優秀作，2019年再以「倒數五秒月牙」入圍「芥川賞」，2021年以「北極星灑落之夜」獲得日本藝術選賞的文部科學大臣新人賞，同年「彼岸花盛開之島」則入圍「三島由紀夫獎」，進而一舉獲得「芥川賞」。

日文 日本 李琴峰

延伸閱讀

父母太過沉迷宗教 男怨「沒救了」：希望有個正常的家

中華開發資本結合台日資源 成立跨境創新基金

403震後日本免費雷達探測 找出市區6處「天坑」

颱風悟空生成 朝日本移動對台無影響

相關新聞

影視產業活水來了！Netflix基金登台 推動原創內容開發

串流影音服務Netflix今天宣布，「Netflix創意產業平等基金」（Netflix Fund for Creativ...

還記得台中「黑手窟」？廢五金藝術 帶你重返老社區之夢

勤益科技大學與台中科技大學等單位合作，即日起至24日在勤益科大舉辦「太平鐵工藝術節」藝術展，展出以廢五金、加工廢品創作的...

觀光署大數據平台好尷尬…被審計部抓包數據缺角

交通部觀光署因應數位觀光發展趨勢，2019年起規劃建置觀光大數據平台，盼藉由各數據助於觀光政策規劃、產業轉型、市場精準行...

氣候通膨衝擊荷包！農業部：社會應理解農產品不可能永遠低價

農業部今天表示，氣候通膨影響的不僅於農產品價格，已規劃調適對策、減少碳排兩大方針因應，並盼社會應理解農產品不可能永遠低價...

戲曲夢工場6檔實驗新作 探索與觀眾互動可能性

以戲曲為核心，激出實驗性對話，國立傳統藝術中心舉辦的「戲曲夢工場」邁入第7屆，推出6檔形式各異的新作，持續思索展演與觀眾...

65.8億元觀光前瞻計畫 審計部：先期規畫、審查未落實

為因應疫後國際觀光客，及區域旅遊競爭激烈等挑戰，交通部觀光署2021至2025年耗資65億8500萬元辦理「前瞻基礎建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。