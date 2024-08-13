芥川獎得主李琴峰新作 探討「死亡」能否超前部署

如果安樂死是讓人可以決定「死」，人是否有可能超前部署決定「生」，由自己決定是否要來到這個世界。芥川獎得主、作家李琴峰最新中譯作品「生之祝禱」反思這個議題，近期在台發行。

李琴峰是史上第一位獲芥川獎的台籍作家，「生之祝禱」為李琴峰的第6本書，李琴峰以日文書寫並於2021年底在日本出版，繁體中文版仍由李琴峰親自譯寫。

李琴峰曾在芥川獎頒獎典禮致詞表示「我真希望自己沒有生下來」，「生之祝禱」反思這個「生不由己」的想法，故事描述2075年的日本，科技已進步到父母若要生小孩，必須先經過「這個生命」的同意，否則無權生育。

根據聯合文學出版社提供新書資訊，本書描述未來世界的日本，「合意出生制度」已經立法，預產期2周前將進行「生存難易度」檢測，並根據遺傳、環境等因素分析數值傳達給胎兒，由胎兒自行決定是否出生，父母如違背孩子的意願執意生產，將觸犯「出生強制罪」。

故事中，在東京生活的彩華與同性伴侶佳織，透過人工受孕手術孕育著新生命，即將接受出生意願確認的彩華，腹中胎兒會做出怎樣的決定，她是否能如願生下這個孩子，內心充滿掙扎。

李琴峰在本書後記寫道，她在青春少女時期就不斷思考生死問題，甚至質疑出生的意願，但在華人社會傳統孝道影響下，這樣的思想可能被貼上大逆不道的標籤，「畢竟，如果出生是最大的不幸，父母豈不是最大的加害者」。

李琴峰也說，「生之祝禱」出版後最常被問的問題就是「妳自己是否贊同『合意出生制度』呢？」她表示「我不會，也無法回答這個問題，對我而言，小說能做的僅有提出問題，引發思考，但對於小說所提出的問題，即使是小說家本人，也無法提供解答」。

李琴峰1989年生於台灣，15歲自習日文，同時嘗試以中文創作小說，2013年前往日本生活，2017年首部日文小說「獨舞」獲選第60屆「群像新人文學獎」優秀作，2019年再以「倒數五秒月牙」入圍「芥川賞」，2021年以「北極星灑落之夜」獲得日本藝術選賞的文部科學大臣新人賞，同年「彼岸花盛開之島」則入圍「三島由紀夫獎」，進而一舉獲得「芥川賞」。