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疫情改變了一切！服務業人力需求 連8季高於工業

中央社／ 台北13日電
勞動部今天（13日）發布113年第3次人力需求調查結果概況。圖／翻攝自Google Map
勞動部今天（13日）發布113年第3次人力需求調查結果概況。圖／翻攝自Google Map

勞動部今天發布113年第3次人力需求調查結果概況，其中事業單位預計10月底較7月底人力需求淨增加5.6萬人，而服務業部門人力需求已連續8季高於工業部門。

勞動部7月1日至7月19日就員工規模30人以上事業單位辦理「113年第3次人力需求調查」，並於今天例行業務報告中發布調查結果。

勞動部統計處處長梅家瑗今天指出，根據調查顯示，各事業單位今年10月底較7月底預計增加人力者占28.1%、減少人力者3.9%、人力需求不變者63.3%、無法預估者4.8%；而需求人數預計增加6.4萬人、減少8000人，淨增加5.6萬人。

梅家瑗指出，因全球終端需求回溫及新興科技應用商機強勁，相關供應鏈產能持續擴建，加上民間消費持續成長，帶動部分業者拓點計畫，也支撐勞動市場人力增補動能，導致整體人力需求連續2季高於上年同期。

梅家瑗提到，與7月底相較，10月底工業部門人力需求預計淨增加2.5萬人，服務業部門淨增加3.1萬人，後者已連續8季高於前者，之前疫情期間，製造業外貿訂單增加，當時都是工業部門人力需求高，而疫情之後，內需服務業恢復，目前已轉為內需服務業需求較高。

另外，若以行業別來看，營建業的人力需求為3691人，是96年以來次高，梅家瑗說，營建業主因公共建設跟前瞻基礎計畫持續進行，因此仍有需求存在。

根據調查，事業單位增加人力原因主要為「公司營運擴增或多角化經營」及「退離者之補充」，其中不動產業增加人力主因，有91.25%是因公司營運擴增或多角化經營，比例相當高，梅家瑗說，不動產業主要以房仲為主，與房市熱絡有關。

人力 勞動部

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