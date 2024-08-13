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攝影大前輩全會華71歲辭世！文化部追思他對台灣的付出

中央社／ 台北13日電
攝影家暨策展人全會華。圖／國家攝影文化中心提供
攝影家暨策展人全會華。圖／國家攝影文化中心提供

攝影家暨策展人全會華昨（12）日辭世，享壽71歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼與敬意。

李遠表示，全會華見證並參與台灣攝影藝術自1990年代至今發展歷程，其長期投身攝影創作、策展、教育推廣及文化保存，對於推廣台灣攝影藝術及文化貢獻卓著。

根據文化部發布新聞稿，全會華1953年出生於馬來西亞，自小即對攝影產生興趣，高中時隻身前往日本學習攝影及工作，1980年畢業於日本東京工藝大學短期大學部，1990年代來到台灣，因喜愛攝影並有感於台灣攝影藝術發展潛能，自此長居台灣進行創作及展覽。

新聞稿指出，全會華先後成立及出任台北攝影藝廊執行長、中華攝影文化協進會理事長、台灣國際視覺藝術中心執行長、台北藝術攝影博覽會總策畫等職務，亦發起「TIVAC攝影新人獎」，鼓勵及提供台灣攝影創作者發表空間。

全會華攝影作品獲台北市立美術館典藏，陸續出版「全會華攝影作品集」、「網中花園」等攝影集，並曾策畫台北市立美術館「美而廉藝廊—攝影家風華再現」、「超現攝影」等展覽。

全會華亦與攝影家莊靈、張蒼松、蔡文祥等共同發起「台灣攝影博物館推動成立籌備處」及「台灣攝影博物館文化學會」，協助促成國家攝影文化中心，為推動台灣攝影文化保存奉獻心力。

美術館 馬來西亞

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