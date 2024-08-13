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怪物逃逸行動！衛武營台灣舞蹈平台影像創作 10件作品入選

中央社／ 台北13日電
衛武營國家藝術文化中心2年一度的「台灣舞蹈平台」，今年2度舉辦舞蹈影像展，共收到全球172件提案。示意圖／衛武營國家藝術文化中心提供
衛武營國家藝術文化中心2年一度的「台灣舞蹈平台」，今年2度舉辦舞蹈影像展，共收到全球172件提案。示意圖／衛武營國家藝術文化中心提供

衛武營國家藝術文化中心2年一度的「台灣舞蹈平台」，今年2度舉辦舞蹈影像展，共收到全球172件提案，選出台、瑞典及香港等國家及地區共10件獲選作品和1件特別注目作品，11月起播映。

根據衛武營今天發布的新聞資料，舞蹈影像展由衛武營駐地藝術家與「2024台灣舞蹈平台」策展人周書毅提出，徵件主題為「舞蹈，是一部身體史」，希望藉影像創作，創造舞蹈和身體歷史的記憶與路徑。

評審團包括攝影師暨導演呂威聯、衛武營營運副總監黃國威、舞映島-台灣舞影聚落創辦人彭筱茵、導演楊偉新以及導演蘇哲賢。這次徵件影像類型多元，無論聚焦紀錄舞蹈或舞蹈為主題的影像創作，或是以肢體語言為主的實驗影片、紀錄片、動畫片類型的舞蹈電影，都以呼應這次主題的原創作品為優先。

10部獲選作品中，台灣舞團翃舞製作的「羽人」探索自由與限制在台灣社會中的互動，導演蔡承凱手法俐落，在舞蹈與運鏡間找到平衡。瑞典OngoingRealities團隊的esc，是舞蹈表演改編而成的電影，劇場性強烈，美感構作完整。

香港導演張紫茵的「自如身」，以黑白影像及自述紀錄舞者莫嫣，傳遞舞者破損受傷身體的修復及反思。中國作品「舊城空白日記」中，舞蹈家金曉霖與導演汪圓清用緩慢的肢體動作，靜靜地舞出城市回憶。

台灣街舞舞者陳品霓、陳柏頤共同創作「怪物逃逸行動」，原創影像中獨特的色彩運用，呈現面對舞蹈語彙處境的內在糾纏。瑞士紀錄片「Searching forTarab」紀錄兩位日內瓦舞者，前往埃及開羅深入探索阿拉伯傳統音樂Tarab，試圖將東方音樂概念轉化為西方當代舞蹈的文化歷程。

香港不加鎖舞踊館由編舞李偉能與導演楊適榕合作「慢舞（對焦）：綠葉」、「慢舞（對焦）：拉丁1」，嘗試顛倒舞蹈的時間性。澳門四維空間「分享的節奏」中，導演劉景愉透過紀錄舞者古雯欣在澳門街頭的舞動，找尋記憶中家鄉的線索。台灣TAI身體劇場「月球上的織流」，挑戰在單一場景的影像敘述力量。

10部獲選作品外，衛武營延續上屆增設的「特別注目」選出台灣旅法舞者許海文的「無題」，影像在緩慢肢體的力量與預先錄製低頻音同行，營造難以欲知幻象，讓人看見深刻豐沛的創作能量與潛力。作品將自11月2日到12月1日在衛武營3F樹冠大廳、演講廳及高雄市電影館播映。

衛武營 電影 香港

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