快訊

監察院出手了！派員查柯文哲政治獻金申報爭議 可能罰鍰金額曝光

旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

公共設施用地專案通盤檢討 國土署：落實還地於民

中央社／ 台北13日電

內政部國土管理署今天表示，內政部都市計畫委員會今天通過林口特定區共5案公共設施用地專案通盤檢討，為兼顧民眾權益與都市環境品質，請地方政府一定要加速辦理檢討，共同面對公共設施保留地沉痾，解決公共設施保留地問題。

內政部國土管理署今天發布新聞稿指出，內政部都市計畫委員會今天第1061次會議審議通過林口特定區、大溪鎮埔頂地區、鹿谷、台南都會公園特定區及九如共5案公共設施用地專案通盤檢討，合計逾52公頃及60處公共設施用地。

國土署表示，今年迄今已有24案公共設施用地專案通盤檢討通過內政部都市計畫委員會審議通過，為兼顧民眾權益與都市環境品質，請地方政府一定要加速辦理檢討，並呼籲已超過多年仍尚未依照專案小組意見補充資料的地方政府，更應加速辦理，國土署也會協助審議，共同面對數十年來累積的公共設施保留地沉痾，落實檢討與解決公共設施保留地問題。

國土署指出，為解決民眾持有公共設施保留地所衍生出的困擾及檢討不必要公共設施用地，內政部推動全國性專案通盤檢討政策，補助地方政府經費來辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討作業。

國土署表示，2019年7月全台22縣市整體檢討構想作業，目前刻正辦理都市計畫變更程序，截至今年6月底已發布實施59處都市計畫，國土署每月也持續督促及控管地方政府執行進度，並要求地方政府未來應透過公辦整體開發來取得公共設施用地，以維護地主權益。

內政部 國土署 都市計畫

延伸閱讀

內政部自購住宅貸款利息補貼 彰縣390戶已提申請

一輩子可能只能買一間房子 苗栗縣防天坑強度「升級」

台南淨牌專案取締7個月共1978件！較去年同期增加6成

國土計畫法遭指扼殺農民 內政部國土署：絕無此事

相關新聞

衛武營台灣舞蹈平台影像創作 10件作品入選

衛武營國家藝術文化中心2年一度的「台灣舞蹈平台」，今年2度舉辦舞蹈影像展，共收到全球172件提案，選出台、瑞典及香港等國...

大進滿88號船員先返我海域 陳雙全等人協調盼船長早歸

大進滿88號事件仍未解，澎湖縣議長等地方人士陪同家屬赴陸協調，今由金廈小三通返回。澎湖海峽兩岸交流協會理事長、前副議長陳...

卓榮泰：0到6歲國家一起養 明年預算1082億元

行政院長卓榮泰今（13）日表示，明年度「0至6歲國家一起養」預算，達到1082億元，以減輕家長育兒負擔，並且透過幼兒教育...

大進滿88號洪姓船長未獲釋 女兒見他健康良好「一顆懸著的心放下來」

澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日被中共海警船扣押，經過前立委林炳坤、海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議會議長陳毓仁...

防捕魚越界人、船再被他國扣留 漁業人士：關鍵在船長

澎湖籍漁船大進滿88號7月2日在金門外海疑似越界作業，人船被大陸查扣，折騰1個多月後，今陸方才釋放首批4名船員；台灣漁民...

揭打特權疫苗被判有罪 朱凱翔：壞了皇城裡的和氣

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗的紀錄遭醫師翻拍，資料流向媒體人朱凱翔，由朱揭發林打「特權疫苗」；朱凱翔事後被依違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。