卓榮泰：0到6歲國家一起養 明年預算1082億元

行政院長卓榮泰今（13）日表示，明年度「0至6歲國家一起養」預算，達到1082億元，以減輕家長育兒負擔，並且透過幼兒教育環境的改善，提供更優質的照護環境，因為教養孩子不應該只是一對夫妻及一個家庭的責任，而是國家政府的責任，國家需要投入更多的力量。

台電配合國家「0至6歲國家一起養」政策推行，2年前在北部、中部、南部等地區打造7處職場互助教保服務中心，卓榮泰今天視察位於台北市的「台電職場互助教保服務中心」。

卓榮泰指出，在對家長的直接補助方面，今年起0到2歲的公共化及準公共托育補助分別提高到7000以及1萬3000元，第二胎以上還會再增加；2到6歲就讀公立、非營利、準公共幼兒園的小朋友家長，每個月最多只要繳納3000元，第二胎以上還再會減免，中低收入戶則是全免；自行在家照顧孩子的家長，也有5000元的育兒津貼。

其次，0到2歲的托育專班目前有1078班，未來2年內還要再增加200班，卓榮泰說，可以服務更多家庭。

第二個面向是要讓孩子獲得更好的照顧，政府提供更多的托育名額，統計到今年8月，有162個公部門設立員工子女非營利幼兒園及職場教保服務中心，今年1月也增加實施公立幼兒園平日課後延長及寒暑假延托服務，今年8月，45家公共化幼兒園也啟動臨時的照顧服務，明年要擴大實施，投入第二期優化兒童醫療照顧計畫。

第三個面向就是降低老師的負擔，師生比逐步降至1比12，或是減輕老師帶班壓力，將從公共及準公共化幼兒園做起。

卓榮泰表示，如果能達到這個目標，就能昭告天下，我們可以讓台灣的下一代得到更優質的照護環境。