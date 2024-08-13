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民眾擔心氣候通膨 環團籲設補償金

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環團與學者13日召開記者會，呼籲政府重視氣候通膨的影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
環團與學者13日召開記者會，呼籲政府重視氣候通膨的影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「極端風災讓蔬果價格大漲的狀況只會愈來愈多，政府應該設立『氣候通膨』補償金！」綠色和平13日舉行氣候通膨民調記者會，發現有9成民眾擔心極端氣候物價上漲，因此呼籲政府設立極端氣候補償金，並擴大綠能投資。中研院學者許晃雄則建議，應該有整合性的科研機制，擴大對氣候變遷的研究，以利制定政策。

極端氣候讓資源短缺

綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，綠色和平7月進行「氣候通膨有感民意調查」，發現超過9成民眾對物價上漲有感，並認為極端氣候事件是造成資源短缺的主要原因之一，更有90.8%民眾擔心極端氣候會讓未來的物價繼續上升。

「乾旱高溫，還有強降雨，都讓不同農作物價格大漲！」方君維說，高溫方面，椪柑、玉米、冬瓜與柿子的影響最為嚴重，柚子漲幅最高來到3.4倍；強降雨則讓青蔥、茄子、芭樂與洋蔥在2021到2023年上漲幅度最高，青蔥最多漲到4倍。另外，她近日曾到菜市場買絲瓜，價格也比風災前上漲4倍，氣候通膨不可輕忽。

蔬果易因氣候大漲

消基會董事長吳榮達表示，包括A菜價格近來也因風災上漲4倍，削好的鳳梨1顆從7、80元上漲到180元，竹筍一斤也要170元，可見極端氣候對物價的影響。另外，去年底至今的雞蛋已經沒有之前那麼短缺，但雞蛋的價格下降幅度仍不明顯，蛋商反應是生產成本過高，也是極端氣候對飼料價格產生的影響。

中研院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄指出，暖化讓台灣周圍海水愈來愈熱，對漁業相當不利，而益發極端的高溫乾旱與大雨也會讓農產量減少更多，政府雖然有設立氣候變遷委員會，但可能還需要設立更整合性的科研機制，投資氣候變遷研究，以規畫出因應氣候變遷的治理系統。

綠色通膨影響短

方君維呼籲央行需與環境部、經濟部合作，建立「氣候通膨影響評估」機制，以利政府對症下藥；另外，應設置「氣候通膨補償金制度」，讓受到極端氣候災害的民眾降低生活開銷，還有擴大碳換節能家電、加速再生能源設備安裝，從擴大綠色轉型投資來根本解決問題。

本報記者提問，由於未來將開徵碳費，加上電價有可能上漲，「綠色通膨」加上「環境通膨」是否會讓民眾生活更有負擔？方君維回應說，氣候變遷影響長期，因此氣候通膨都會持續影響，但綠色通膨有望因人類減碳幅度擴大而逐漸減少，呼籲政府應積極減碳，減緩氣候通膨影響。

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極端氣候 物價 通膨

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氣候變遷使物價上漲 綠色和平籲建立氣候通膨補償金制度

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