北市高端置產客插旗雙子星國門特區 「興洋君冠」

日本驚安殿堂唐吉訶德、日本相鐵飯店GRAND FRESA、索拉利亞西鐵飯店，三個來自日本生活用品、飯店品牌，近年陸續插旗台灣，選定拓展地點均是「西門町」，見證西門町地段價值再度鍍金。西門町是台北一代仕紳匯聚之地，更是國際觀光客指名首站，如今在440公頃「台北西區門戶計畫」推升之下迎來新成長動能，不僅是台北文化商業重鎮，更因台北雙子星動工而再起崛起為台北國門特區。

「老城翻新，打造台北國門」的西區門戶計畫北以市民大道及鄭州路為界，東以中山北路為界、南以忠孝西路為界、西以環河北路為界，計畫中最受到注目為投資金額達606億元達「台北雙星」，與整體開發成本約300億元「明日台北埕」開發案，台北西區門戶匯聚超過千億的投資金額，預料未來重大建設陸續完工，將帶動整體區域產業、房市蓬勃發展。

相中西門町的日本連鎖飯店企業認為：西門町的活力像是日本原宿，加上觀光客源穩定、商圈驚人的消費力道，對於企業設點幫助極大，除日本企業，餐飲業、服飾也積極插旗，王品集團、築間、亞尼克、刁民酸菜魚、詹記麻辣鍋都陸續設點，H&M亞洲旗艦店同樣位於西門町，讓西門町店面租金、售價扶搖直上。

圖／海悅開發 提供

在一片迎合市場的建築業中，以石材起家的興洋建設將眼光鎖定在真正好住的產品定位，近期於西門町漢口街推出市場上稀有產品「興洋君冠」，以少見68-80坪，全平面車位規劃，滿足西門町自營商置產、傳統仕紳換屋客、長期置產客群，不少在地自營商老闆認為：西門町許久未有大坪數產品，終於有機會在西門町換到自己中意坪數與高規格產品，以市場趨勢來看，未來也少有建商會做這樣的規劃。

「興洋君冠」從外觀、坪數規劃、產品配備都打破近期市場思維，基地面積424坪，外觀以紐約四季飯店為構想，致敬紐約Art Deco風格，打造出新古典崗石建築，耐震力從標準的0.24提高到0.26，鋼筋採SA級續接器系統，提升建構安全性與耐震能力，SRC鋼骨抗震地標，守護層峰家庭。

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商仲業者認為：「台北西區軸線翻轉，讓西區再度成為矚目焦點，更是國門第一站，西門町結合的是東京新宿商圈活力與東京車站的五鐵共構實力，礙於西門町發展成熟，建商能取得的土地相對有限，其中能規劃中大坪數的產品更是稀有，可見興洋君冠的特殊性。」

值得一提的是：「興洋君冠」同時擁有國門宅與捷運宅優勢，步行至西門町6號出口約650公尺，同時緊鄰機場捷運台北車站、綠線北門站，享有三條捷運站優勢，地段極為便利，環境上鬧中取靜。

圖／海悅開發 提供

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業者表示：「興洋君冠」在地段力、產品力都是近期市場稀有，國門地段實力輔以完整大基地，加上少見的全平面車位、中大坪數吸納不少高資產、在地自營商老闆、企業主等高端客層，未來完工後，將直接享受台北雙子星、西區翻轉、國門特區、西門町等增值紅利並銜接台北車站五鐵共構，從地段、交通、未來增值性、設計規劃，綜觀來看，為市場真空產品。

外界預估：西門町房價近兩年有所提升，未來待台北雙星等西區門戶計畫建設完成後，地段不再只是「台北的西門町」，更是「台灣的西門町」，發展潛力無限，帶來補漲效應也極為可觀，可趁此波機會卡位入主。

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