【專家之眼】惱人的奧運性別議題

拳擊國手林郁婷不負國人期待，於奧運即將閉幕之前，在女子羽量級金牌戰擊敗波蘭對手，使中華隊總獎牌以2金5銅作收，排名升到第35，寫下奧運參賽史以來，第二好成績。

不過，在林郁婷晉級過程中，話題最多的，既非她的對戰技巧、能力或過程，也非她以往打拚的血淚史，而是吵鬧不休的性別問題。部分運動員質疑包括她在內的一些拳擊手是「跨性別女性」，沒有資格參賽，連《哈利波特》作家JK羅琳也跳出來指控。他們說，國際拳協在2023年世錦賽就取消了林的參賽資格，因為她的基因有男性的Y染色體。

這種透過血液萃取基因的所謂「性別生化檢測」，殺傷力很大。因為只要受過國民義務教育的學子們，都知道女生的染色體是46+XX，男生是46+XY。既然林郁婷有Y染色體，豈不是男性無誤？這就是為什麼林在八強與四強賽各以5：0懸殊比數取勝時，落敗者都比了Ｘ的手勢表達不滿，她們認為打敗自己的是有Ｙ染色體的男性，倘使大會因此取消林的資格，那麼她們自然有機會反敗為勝。

由於性別的客觀認定涉及專業，多數人看到報導，都一頭霧水。在搞不清楚真相的情況下，很容易被一波又一波的質疑聲浪動搖信心，懷疑背後是否有什麼不可告人的秘密。它給國人製造強烈的不安，擔心是否勝之不武，甚至會不會哪天獎牌就被沒收了？在爭吵聲浪中，還摻雜了性別、種族歧視，甚至上升到政治問題，而且占據了每日新聞版面，其複雜之程度，不下於拳擊規則。對於想單純看比賽內容的觀眾而言，難免反感，到底有完沒完？參加比賽，不就應以該比賽的規定為指導原則嗎？大會既然認定林郁婷符合女子拳擊手資格，那麼任何其他雜音大可不必理會。

所幸在一堆迷霧中，有專業醫師深入淺出地幫大家解惑，原來國際奧會是以性荷爾蒙為判定依據。在我們熟知的標準答案當中，總有例外，而林郁婷恰恰屬於少數的例外：不是所有Ｙ染色體都必然表現男性性徵。所以，她從一出生的第一性徵就是女性，身分證上的性別欄自然也是女性。

以性荷爾蒙為依據是比較合理的，因為根據研究，男性荷爾蒙睪固酮所刺激的肌肉生長量是女性的15倍，這就是為什麼男性力氣普遍比女性大，運動比賽要分男女才公平。

在網路發達、眾聲喧嘩的今日，往往真理越辯越迷糊，甚至誰的聲量大，誰就占上風，像類似「你認為林郁婷是男是女？」這種毫無意義的「民調」，都有可能出現。還好，事件的主角林郁婷本人，乾脆關掉社群網站，免除干擾，即使面對手下敗將的挑釁，也不為所動。她真的用拳頭證明了自己的實力，以及心如止水的高EQ。我們應該為她的努力和冷靜拍拍手，她的金牌含金量確實非常高！