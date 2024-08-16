走進孩子的想像世界 林鳳營品牌大使楊謹華與偏鄉孩子共創美好花藝

「林鳳營快樂播種計劃」長期支持台灣公益團體，提供偏鄉孩童成長所需養分。 圖／林鳳營 提供

《林鳳營快樂播種計畫》滿足孩子成長所需快樂養分

以高品質深耕台灣的林鳳營相信，每個人都值得擁有更美好的生活，因此不僅在產品上追求高品質，更將美好生活推動到社會每個角落。自2021年起，林鳳營啟動品牌公益活動「林鳳營快樂播種計畫」，用行動支持「台灣待用課程協會」，以藝術為陪伴養分，為台灣偏鄉兒童盡一份心力，至今已認養超過180堂待用課程。此外，林鳳營也號召各領域的導師前進偏鄉開設「名人小學堂」，邀請張泰山、郭子乾、賈永婕等名人入校，分享名人路上的故事，鼓勵小朋友勇敢追夢；同時攜手味全龍球團，邀請孩子們走出校園體驗棒球樂趣，自小培養運動興趣。林鳳營期望透過更開闊的多元主題，給予學童成長所需的快樂養分。今年特別邀請品牌大使楊謹華前進瑞濱國小，以設計造型花環為主題，帶領小朋友開拓美學視野，留下深刻回憶。

楊謹華以行動支持品牌公益，走進校園與學童共創美麗花環

當林鳳營品牌大使楊謹華出現在孩子面前，就以小名「阿花」來自我介紹，除了符合當天花藝的主題，更在短時間拉近與孩子的距離。她與待用課程協會的花藝老師搭檔合作擔任「一日助教」，陪伴孩子將手上的花材創造出獨一無二的美麗花環。平日在家就喜歡蒔花弄草的楊謹華，很享受與孩子們共創的過程，孩子們的創造力不受拘束，更把她當作熟悉的朋友一樣，在創作過程中熱情圍著她討論怎麼做、甚至和她分享生活心情。在驚訝於孩子們熱情大方的同時，楊謹華也感受到「林鳳營快樂播種計劃」在孩子們身上累積的影響力，透過待用課程的陪伴為孩子建立自信與美感，創作出自己心中的美好。

林鳳營品牌大使楊謹華為偏鄉學童實現美好一天，期許用勇氣化為高品質的內在力量。 圖／林鳳營 提供

楊謹華認為自己並不是來教導孩子什麼，而是落實這份「陪伴」的心意。除了一起完成花環創作，「阿花姐姐」也分享了自己對於美好生活的實踐，鼓勵同學透過體驗找到自己的興趣！因為是喜歡的事情，所以要勇敢、無所畏懼，在投入的過程享受獨一無二的每個當下，鍛鍊出強大的內心。正如「阿花姐姐」突破演員框架，挑戰實境節目等各種任務，無論成敗都能淬鍊出甜美的果實。楊謹華期盼將這份勇氣送給偏鄉學童，化作內在的高品質力量，支持孩子們克服各種困難挑戰，成就屬於自己的美好生活！

今天的楊謹華是孩子的「阿花姐姐」，一起編織充滿創意的美麗花環。 圖／林鳳營 提供

林鳳營攜手待用課程協會為偏鄉兒童插上翅膀，飛向高品質的未來！

當孩子們開心地將自己設計的花環戴上拍照，擺出各種可愛自信的表情，不只是瑞濱國小學童，楊謹華也深深滿足感動，正是林鳳營持續推動快樂播種計畫的初心。待用課程協會共同創辦人陳欣婷表示，對邁入成立10週年的協會而言，「林鳳營快樂播種計劃」長期地挹注資源支持，孩子們的改變是顯而易見的。透過「名人小學堂」，偏鄉學童看見「電視上的人」走入了他們的生活裡，不只得到啟發、拓展美學品味，甚至還能共創作品，彷彿插上了一雙翅膀，展翅未來飛得更遠更高。林鳳營鮮乳不只提供高品質濃純香的鮮乳，滿足孩子的營養需求，更真正豐富了孩子的心靈，幫助偏鄉孩童儲備能量，打造高品質的未來！