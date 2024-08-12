禁售加味菸卻沒有配套 學者表示：私菸氾濫成最大後遺症

「菸害防制法」新法上路已滿一周年，菸包警示圖文面積擴大至50%規範已正式施行，日前第二次菸品禁止添加物相關辦法草案預告，則採表列方式，公告禁止27種菸品添加物。對此，部分專家學者質疑，禁止加味菸品是否真能達到菸害防制成效令人質疑，且單方面禁令只會讓私菸問題愈來愈嚴重。

財政部國庫署今年公布查緝私菸情形，去年查獲違法菸品共1748萬包，較前年數量增加近12%；近年私菸態樣更從過去常見的通商口岸、非通商口岸走私，轉變成進口劣質的菸絲、下腳料，至國內地下私菸工廠非法產製。

而在112年查獲18家地下私菸工廠，製造1089萬包私菸，占112年查獲私菸量比例達62%，年增774萬包，增幅高達245.71%，占比遠高於走私菸品。凸顯我國私菸問題，不僅沒有解套，反而出現新興模式，侵蝕我國菸品市場，卻未見政府針對私菸問題提出更有效地查緝配套措施。

而衛福部表示，在菸品中添加不同口味，將降低青少年第一次使用時的嗆辣口感，進而使兒童及少年更容易上癮，透過立法禁止販售加味菸品，可有效降低青少年吸菸率。

但外界批評，有關青少年吸菸問題，在菸害防制法第17條即明文規定，「任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿20歲之人」，衛福部上述說詞，可說是敷衍了事、行政怠惰。

就有網友表示，「政府不是應該要先抓賣菸給年輕人的店家嗎，沒人賣菸給青少年，就沒有抽涼菸的問題，所以政府公開承認他們行政的態度就是敷衍了事，抓不完、抓不到，乾脆直接禁賣。」

南臺科大財法所特聘教授羅承宗指出，面對菸品管制，衛福部一向抱持「猪突猛進」（日語為像野猪一樣，不顧一切，往前衝），而立法院也沒太多思考，就配合修法，導致地下菸品市場愈來愈猖獗，稅損愈來愈重。

羅承宗認為，這是個簡單經濟學上的供需問題，政府卻一直無法參悟，長久以來，菸品有其固有消費市場，更是許多20歲以上民眾的嗜好，政府一方面修法將菸民當作提款機，菸品健康捐將合法菸品價格層層墊高，希望藉此抒解健保財政壓力。

一方面又將「禁止添加物」無限延伸，管制範圍早已遠離菸品健康安全範疇，而是嚴苛地進入了「口味」的領域，將花香、果香、薄荷、巧克力、香草、焦糖、堅果、奶油、肉桂等10多種口味相關的27種添加物一併鎮壓。

羅承宗建議，衛福部最好應該冷靜一下，找經濟部、財政部討論，尋求財經專業意見。如果只是一昧以健康捐來墊高菸品售價，又大幅限縮合法菸品範圍，後果就是讓地下菸品市場更蓬勃興盛，而地下流通菸品無法課稅抽捐，造成國家財政損失，其偽劣菸品又可能帶來不可控制的健康風險，最終受害的還是社會大眾。

國庫署過去也曾直言，「傳統紙菸的走私數量在菸捐或菸稅調漲那幾年的查獲數量都會成長」。

因此，加味菸的全面禁止也恐將如菸捐稅調漲時一樣，將促使私菸問題更加嚴重。如何顧及理想和現實的修法，為政府重要課題，在全面禁止加味菸的同時，若不能有效防範店家違法供應菸品給青少年，以及解決走私菸品數量年年上升等問題，諸多菸害防制作為也是白忙一場。