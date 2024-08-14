「御上天母」十年磨一建 御上建築機構用青春精鑄

有人開玩笑說：「御上天母」的開發進度怎麼像是都更的速度，十年青春，不負天母，時間不會浪費，更像是對建築堅持的浪漫，準備這麼久，終於等到這一刻，遇上唯一「御上天母」。

在天母蓋房子，先跟天母人學習生活

所有的努力，只為一次遇見。御上建築機構，有資深的專業，躍動的靈魂，是一個年輕的集合體。擺脫快速跟效率的建築生產模式，「御上天母」打破工業化生產設計的機制，建築長在天母，百分百貼合環境，不能急躁，徐徐琢磨。

御上廣告陳志宇董事長認為，好的建築就跟威士忌一樣，它需要時間，需要自然的環境，當所有事情準備好之後，您還需要等待，等待本身就是需要花時間，要喝陳釀威士忌，就要花時間等待，這就是時間的力量，跟「御上天母」最大的價值所在。十年不短，致天母卻值得。

御上天母外觀實景。 圖／御上建築 提供

在天母生活30年的李天鐸，最懂天母

天母是一個蠻特別的地方。我做建築三十年，居住在天母三十年，對我來講，建築是我的人生，天母就是我的家。北市豪宅御用建築大師李天鐸這樣形容天母。此次親自全程操刀「御上天母」的建築規劃、庭園景觀甚至為公設定調。當初為了留下寬敞與綠意，少了捷運帶來大量的人潮，因為不妥協，讓天母始終是天母。屬於這裡的建築色彩不會是都會感，而是生活感。把建築自然化，變成一棵樹，也可以是一座山，呼應陽明山，外觀像大樹，裡面是無所不在的綠，「御上天母」要像長在陽明山下的大樹，自然而然在天母滋長。

北市豪宅御用建築大師李天鐸建築師。 圖／御上建築 提供

藏在天母裡的國際天母，就在御上天母

這裡依山傍溪，鄰近陽明山、磺溪畔的金色流域，環境清幽舒適。美國AIT 40年首度在台置產，聚集著大使館、外國辦事處衍伸出獨特的異國風情，正因為有許多外國使節定居，被暱稱為使館特區，全台唯一，天母獨有。御上廣告陳志宇董事長分析，住宅區裡唯一有多語國際學校，美國學校、日僑學校、歐洲學校、奎山中學等，「御上天母」國際學區勝過台北市所有的一級地段，從小培育寰宇DNA，接軌未來留學之路，財力與期待的卡位戰，投資孩子的未來，晉升世界的資優生。

御上天母鄰近多所國際學校,讓家長們方便接送.親子可漫步於國際生活圈。 圖／御上建築 提供

御上建築機構/大堅建設/李天鐸建築大師/日商日本國土開發/新植感鋼骨微森林/天母使館特區/美國、日僑、歐洲學校/中山北路六段441巷30號

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