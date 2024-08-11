大堡礁海溫達400年最高 學者：台灣珊瑚也難倖免

國際期刊指出，澳洲大堡礁周圍海水溫度達400年來最高，威脅珊瑚礁生存。台大地質系國家講座特聘教授沈川洲認為，若海溫續升，台灣各島嶼珊瑚也將無法倖免於白化和死亡。

國際期刊「自然」（Nature）」於台灣時間今年8月7日晚間發表由墨爾本大學與多所大學、研究機構合作的最新研究。研究採用大堡礁珊瑚岩心與鄰近珊瑚海的岩心資料，重建近400年來大堡礁鄰近海域的海水溫度，發現大堡礁周圍的海水溫度達到400年來最高，威脅珊瑚礁生存。

研究指出，2024年、2017年和2020年1月至3月期間的海水溫度是4個世紀以來最高的3年。

國立海洋生物博物館生物馴養組副研究員唐川禾透過台灣科技媒體中心表示，此研究指出珊瑚大白化事件發生當年最高海溫，可高於20世紀前300年平均值攝氏1.46度以上，尤其是今年最嚴重，高出1.73度。

唐川禾指出，研究中也透過氣候模型分析證明人類活動改變氣候，是導致海水增溫的主因。如果現在沒能及時修正人類活動對氣候的干擾，作者預言發生珊瑚大白化將成為常態，人類終將喪失大堡礁環境生態。

國立台灣大學地質科學系國家講座特聘教授沈川洲認為，根據政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的氣候模式預測，未來數十年全球暖化將持續惡化，海水溫度將會繼續上升。若真如此，大堡礁以及全球低緯度地區的珊瑚白化現象將會持續發生，並且愈加嚴重，台灣各島嶼的珊瑚也將無法倖免於白化和死亡。

沈川洲說，大堡礁在1981年被列入世界自然遺產，是吸收大氣中二氧化碳極為重要的海域之一，也是調節人類使用化石燃料、釋放到大氣中的二氧化碳，極為重要的藍碳吸收和存儲庫。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，台灣的珊瑚生態系2020年也發生史上最嚴重的珊瑚白化，2022年尚未恢復的珊瑚礁也再次受到熱浪衝擊，在墾丁、小琉球、台東基翬、宜蘭豆腐岬發生小規模的白化。

陳昭倫說，2023年夏季的創紀錄高溫也使得珊瑚礁面臨白化邊緣，幸好睽違7年的颱風海葵來襲使海水降溫而避過；今年從6月持續高溫至今，台灣周圍海域珊瑚正處於大白化的狀態，7月25日襲台的颱風凱米是否帶來降溫機會，需要進一步的資料分析。