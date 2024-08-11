日本姬螳捕食蒼蠅 雪霸志工拍到難得影像PO網分享

「我回舊好茶，不是登山，不是工作，是回家。」成功大學考古研究所教授台邦撒沙勒每年都會回舊好茶3到4次，每次待2到3周，除了進行學術研究，更重要的是「回家」，但沒想到這次回家，正好遇到凱米颱風來襲，因空勤總隊直升機救援，上了新聞版面。 位於屏東縣霧台鄉的舊好茶是魯凱族部落，是國定古蹟中唯一屬於原住民文化資產聚落。在莫拉克風災後，因深感極端天氣對山區原住民的生活及文化所造成嚴重威脅，台邦10多年都在研究如何提升其防災能力，於是舊好茶成了最好的研究對象。他說，「祖先選擇居住地是很有智慧的」。...

2024-08-11 13:00