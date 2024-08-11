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聯合報一周大事8/4~8/10

聯合報／ 本報訊
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。聯合報系資料照片
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。聯合報系資料照片

國內

4日：中華羽球隊黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，在巴黎奧運羽球賽男雙賽事奪金，也是奧運史上首對完成羽球男雙二連霸的組合。

8日：國家氣候變遷對策委員會首次會議在總統府舉行，賴清德總統表示，非核家園不是民進黨的意識形態。

9日：憲法法庭判代理教師不採計職前年資相關規定違憲，教育部應於一年內修法，全國統一規範。

國外

5日：不滿孟加拉總理哈希納的示威群眾衝進總理府，哈希納和胞妹搭軍方直升機出走印度新德里，據稱將轉往倫敦。

6日：代表美國民主黨出戰二○二四總統選舉的副總統賀錦麗，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為副手。

8日：日本九州宮崎縣東側海域發生芮氏規模七點一強震，日本氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾注意可能發生強震。

巴黎奧運 強震 憲法法庭 日本 氣候變遷 賴清德 非核家園 麟洋配

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