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聯合報一周大事8/4~8/10
國內
4日：中華羽球隊黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，在巴黎奧運羽球賽男雙賽事奪金，也是奧運史上首對完成羽球男雙二連霸的組合。
8日：國家氣候變遷對策委員會首次會議在總統府舉行，賴清德總統表示，非核家園不是民進黨的意識形態。
9日：憲法法庭判代理教師不採計職前年資相關規定違憲，教育部應於一年內修法，全國統一規範。
國外
5日：不滿孟加拉總理哈希納的示威群眾衝進總理府，哈希納和胞妹搭軍方直升機出走印度新德里，據稱將轉往倫敦。
6日：代表美國民主黨出戰二○二四總統選舉的副總統賀錦麗，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為副手。
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