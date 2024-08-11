聽新聞
test
0:00 / 0:00

法界：歸還公款 仍構成侵占罪

聯合報／ 記者張宏業／台北報導
公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，儘管公視諮詢律師法律意見後，認為並無侵占故意，且事後已將款項返還，因此不構成侵占罪，但在實務上恐非如此。本報系資料照
公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，儘管公視諮詢律師法律意見後，認為並無侵占故意，且事後已將款項返還，因此不構成侵占罪，但在實務上恐非如此。本報系資料照

公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，時間長達三年，儘管公視諮詢律師法律意見後，認為並無侵占故意，且事後已將款項返還，因此不構成侵占罪，但在實務上恐非如此。法界人士指出，侵占罪是即成犯，凡對自己持有的他人所有物，有變易原來持有的意思時，即構成犯罪，縱使事後將侵占物歸還，亦不影響罪名成立。

台北律師公會前女會計李雪琴，任職期間利用處理公款及辦活動等機會，侵吞六千多萬元公款挪為私用，事發後雖返還六四○萬元款項，仍構成業務侵占罪，最後被法院判刑七年定讞。

法界人士指出，司法實務上，檢察官多以犯罪結果來反推被告主觀上有犯意，如果被告堅稱沒有故意，自己須要提出舉證來說服檢察官，不能僅用已返還帳戶內所有款項，就稱沒有侵占行為。

法界人士說，侵占就是指將代為管理的他人財物占為己有，業務侵占是在相同前提下，藉職務之便，將原本合法持有的財物私吞或讓第三人占據。司法實務上，最高法院見解認為，侵占罪以侵占行為完畢即為既遂，縱令事後將侵占之款如數返還，亦無解於侵占罪成立。

侵占罪的處罰態樣有多種，業務侵占是加重型犯罪，屬非告訴乃論，法定刑度為六月以上、五年以下徒刑，普通侵占罪的法定刑度為五年以下徒刑；另外還有公務公益侵占罪，法定刑度為一年以上、七年以下徒刑。

侵占 司法 律師

延伸閱讀

公視驚爆內部弊案！員工私吞公款長達3年

公視爆弊案！員工侵吞社群營收3年「18萬全進口袋」 文化部發聲了

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

侵占公款3年只記一大過？公視「公開內情」回應了

相關新聞

公視員工 私吞粉專營利18萬元

公共電視日前因轉播巴黎奧運時失言，發出聲明道歉，昨天又傳內部弊案。公視台語台、公視+的楊姓員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶...

法界：歸還公款 仍構成侵占罪

公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，時間長達三年，儘管公視諮詢律師法律意見後，認為並無侵占故意，且事後已將款項返還，因此...

聯合報一周大事8/4~8/10

國內

公視爆弊案！員工侵吞社群營收3年「18萬全進口袋」 文化部發聲了

公共電視今傳出內部弊案，公視台語台、公視＋楊姓員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，約莫新台幣18萬元，直至今年7月初...

巴黎奧運邁入倒數…回顧台灣首面奧運獎牌 竟是非運動員的「他」獲得

巴黎奧運賽程邁入倒數階段，回顧過往，獲得首面奧林匹克獎牌的台灣人非運動員，而是作曲家。2024城市跑庫文化運動會今天舉行...

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

公共電視標榜屬於全民，以往董事會的會議內容都以逐字稿全文上網，但是這一屆開始卻只有整理過的摘要，前董事徐瑞希批評這違反公視精神，大開倒車！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。