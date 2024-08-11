法界：歸還公款 仍構成侵占罪

公視員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，時間長達三年，儘管公視諮詢律師法律意見後，認為並無侵占故意，且事後已將款項返還，因此不構成侵占罪，但在實務上恐非如此。法界人士指出，侵占罪是即成犯，凡對自己持有的他人所有物，有變易原來持有的意思時，即構成犯罪，縱使事後將侵占物歸還，亦不影響罪名成立。

台北律師公會前女會計李雪琴，任職期間利用處理公款及辦活動等機會，侵吞六千多萬元公款挪為私用，事發後雖返還六四○萬元款項，仍構成業務侵占罪，最後被法院判刑七年定讞。

法界人士指出，司法實務上，檢察官多以犯罪結果來反推被告主觀上有犯意，如果被告堅稱沒有故意，自己須要提出舉證來說服檢察官，不能僅用已返還帳戶內所有款項，就稱沒有侵占行為。

法界人士說，侵占就是指將代為管理的他人財物占為己有，業務侵占是在相同前提下，藉職務之便，將原本合法持有的財物私吞或讓第三人占據。司法實務上，最高法院見解認為，侵占罪以侵占行為完畢即為既遂，縱令事後將侵占之款如數返還，亦無解於侵占罪成立。

侵占罪的處罰態樣有多種，業務侵占是加重型犯罪，屬非告訴乃論，法定刑度為六月以上、五年以下徒刑，普通侵占罪的法定刑度為五年以下徒刑；另外還有公務公益侵占罪，法定刑度為一年以上、七年以下徒刑。