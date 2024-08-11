公視員工 私吞粉專營利18萬元

公共電視日前因轉播巴黎奧運時失言，發出聲明道歉，昨天又傳內部弊案。公視台語台、公視+的楊姓員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，時間長達三年，累計五千六百美金（約新台幣十八萬元），直到今年七月初才返還公款，並在八日被公告懲處，記大過一次。公視昨公開內情，希望能消除民眾疑慮。但國民黨立委仍質疑有輕放之嫌，立委賴士葆表示，如果弊案屬實，當然要追到底，清查相關責任。

文化部表示，依「公共電視法」規定，尊重公視經營獨立自主及專業治理，已請公視應依照相關法規及程序辦理，落實內控機制檢討與執行。

根據公視基金會八日的內部公告指出，自民國一一○年十月至一一三年六月期間，「公視台語台」、「公視+」Facebook粉專營利，皆匯入數位內容部互動媒體組楊姓員工私人PayPal帳戶，惟當事人無法說明綁定帳戶之辦理依據，其轉調部門或職務異動，亦未就綁定帳戶告知其他同事或洽詢移轉至公視指定帳戶。

且明知數位內容部自一一二年八月起查找「公視+」綁定之帳戶，卻不透露自己就是帳號持有者，直至承辦人員透過於一一三年六月二十五日確認持有者，並由主管通知限期返還公款後，始於一一年七月五日匯款至指定帳戶。

公吿另指出，「楊員遲不通報其私人PayPal帳戶接收本會粉專營利，致本會耗費人力查證，難謂無損本會權益，亦有違誠信職務倫理，茲懲處記大過一次」。依公視說明，於盤點新媒體平台相關業務時，發現員工使用私人帳戶綁定社交平台營收，金額約五千六百多美金，後續將提送董事會報告。

面對外界質疑懲處過輕，公視回應表示，本案經部門調查發現有異後，公視基金會即以審慎原則處理。部門主管在人資、法務協助下，兩度尋求律師專業意見。

參酌法律建議，該員工使用私人帳戶綁定社交平台之營收，雖未有簽核授權辦理之依據，但難以證明其有侵占公款之故意。且經向Meta查察匯款流程，並完成帳號核對後，該員即返還該帳戶內所有款項，無法認定其為侵占。

公視基金會表示，經檢視該會工作規則與相關規定，目前就其轉調職務未完備經辦事務之交接程序，應負過失責任，先以內規論處，以大過一支作為懲戒，以資警惕。

國民黨立委葉元之表示，全案分成兩個層面，第一個層面是為什麼有員工可以把臉書分潤直接轉到自己戶頭，到底有無內控，這很離譜。不是只有員工個人問題，是包括主管甚至總經理都應該要負責，內控大失靈。第二個層次是有無追究刑責？感覺現在只做內部處分。