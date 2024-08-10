快訊

奧運霹靂舞／孫振今晚出賽 一文看懂規則、賽事怎麼評分

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核供 台電回應

柯文哲政治獻金陷疑雲 名嘴再爆「KP演唱會」獲利逾77萬去向不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎奧運邁入倒數…回顧台灣首面奧運獎牌 竟是非運動員的「他」獲得

中央社／ 台北10日電
巴黎奧運賽程邁入倒數階段。路透社
巴黎奧運賽程邁入倒數階段。路透社

巴黎奧運賽程邁入倒數階段，回顧過往，獲得首面奧林匹克獎牌的台灣人非運動員，而是作曲家。2024城市跑庫文化運動會今天舉行，以「1936奧運隨想」演出致敬這段歷史，並為2天活動揭幕。

2024城市跑庫文化運動會由台灣視覺藝術協會（視盟）主辦，運用台灣當代藝術資料庫，將不同作品概念轉化為12組藝術關卡、5場工作坊及2場表演，並在大稻埕歷史街區17個地點同步登場，讓民眾以闖關遊戲方式體驗活動。

藝術家郭奕臣為城市跑庫文化運動會計畫主持人，他向中央社記者表示，最初受邀藝術家很難理解將作品變成遊戲關卡是什麼樣的概念，而他的構想是在東京奧運期間醞釀而成，希望翻玩當代藝術另一種面貌。

郭奕臣表示，1936年柏林奧運舉行，同步推出藝術奧運，藝術奧運項目包含建築、音樂、繪畫等，出生於台北大稻埕的作曲家江文也以「台灣舞曲」奪牌，成為首名獲得奧運獎牌的台灣人。

團隊「一公聲藝術」今天下午帶來「1936奧運隨想」演出，該表演改編「台灣舞曲」，並以嗩吶、擊樂樂音向江文也致敬。郭奕臣分享，除江文也在大稻埕成長，當地所擁有豐厚的歷史人文底蘊，讓大稻埕成為城市跑庫文化運動最佳地點。

今天活動首日碰上七夕出遊人潮，吸引不少民眾互動，活動也與碰卡電子名片合作，將NFC技術導入每個藝術關卡，民眾在遊玩過程中，還可連結手機，線上瀏覽藝術家作品，如不同面貌的公共藝術。

視盟理事長何孟娟表示，視盟自2013年以累積藝術家資料，長期以來應用於不少研究單位、策展工作等，此次以創意方式將資料活化，並結合台灣當地街區文化，希望能促進視覺藝術生態健全發展。

2024城市跑庫文化運動會明天將持續於台北大稻埕登場。

七夕 大稻埕 巴黎奧運 東京奧運

延伸閱讀

巴黎奧運／解密中華隊制服 台灣綠色紡織登奧運舞台放異彩

不只高承睿=柚子！巴黎奧運「8大明星臉選手教練」　巴西選手超像米可白，這2位撞臉《腦筋急轉彎》憂憂、阿廢

奧運籃球／杜蘭特金牌戰有望先發 劍指一項偉大紀錄

奧運拳擊／林郁婷挑戰金牌倒數 中華奧會呼籲國人集氣加油

相關新聞

巴黎奧運邁入倒數…回顧台灣首面奧運獎牌 竟是非運動員的「他」獲得

巴黎奧運賽程邁入倒數階段，回顧過往，獲得首面奧林匹克獎牌的台灣人非運動員，而是作曲家。2024城市跑庫文化運動會今天舉行...

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

公共電視標榜屬於全民，以往董事會的會議內容都以逐字稿全文上網，但是這一屆開始卻只有整理過的摘要，前董事徐瑞希批評這違反公視精神，大開倒車！...

假借兩岸宗教交流辦統戰活動 內政部：依法送辦不寬貸

內政部近期接獲民眾檢舉，坊間line流傳有所謂「台灣省道教會海峽青年團」以宗教交流名義，吸收台灣青年加入，疑似涉有配合中...

獨派再發起連署 籲國際奧會讓選手以「台灣」之名參賽

台灣人公共事務會（FAPA）今天表示，將協同其他23個海外台灣人組織，連署致函國際奧林匹克委員會，呼籲應允許台灣運動員得...

高雄狼師長年性侵十多名男童 監委要查防治機制是否失靈

監察委員田秋堇、張菊芳今天表示，高雄某男性國小教師性侵十數名男童，已申請自動調查。

照片看歷史／1954年暑期青年戰鬥訓練 參謀總長親校閱

1954年8月10日，暑期青年戰鬥訓練軍中服務示範演習，當日上午在永春坡登步部隊駐地盛大舉行，時任參謀總長桂永清出席校閱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。