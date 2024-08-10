公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

公共電視標榜屬於全民，以往董事會的會議內容都以逐字稿全文上網，但是這一屆開始卻只有整理過的摘要，前董事徐瑞希批評這違反公視精神，大開倒車！

資深媒體人徐瑞希表示，公視官網一向都公開董事會的會議內容，以逐字稿完整呈現，但是從這屆也就是第7屆開始，對外公開的不再是經董事確認的發言以及董事會通過的「會議紀錄」，而是只有整理過的摘要短訊。徐瑞希質疑：標榜社會多元代表的公廣董事，為什麼不敢讓民眾了解會議上的多元意見、甚至反對意見？

徐瑞希說，她在董事任內就曾提問，為什麼會有這個改變？這讓公司的討論不再透明，而且沒有經過董事會的討論就決定。這項質疑當時沒有獲得回應。

徐瑞希更質疑，董事會會議必須經過董事確認發言，但現在只有整理過的摘要，很多董事的會議發言都被消失，形同董事的發言不再有意義，不同意見更完全消失，這個小動作對公視董事會的影響非常大，不能忽視。

照片為公視官網截圖

聚傳媒