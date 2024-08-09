台灣能源政策下一步？ 簡又新：依經濟發展、環境永續、公平正義三原則找答案

台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新。記者蔡宗儒／攝影 演講、致詞、主持會議、擔任評審，攤開台灣永續能源研究基金會簡又新的行事曆，看來密密麻麻，他的時間表幾乎被切割成每30分鐘為一個單位，往往席不暇暖，這個行程才剛結束，又要趕往下個行程，現在的簡又新似乎不比他擔任部長和大使時來得輕鬆，他卻已習慣這樣的忙碌，其中最大的驅力，就是推動永續。記者特別訪談簡又新董事長，從他認真而專注的外表下，發掘他不為人知的一面。

記者（以下簡稱「記」）：您當過大學教授、環保署長、交通部長、外交部長、駐英大使（代表），以您的資歷早就應該含飴弄孫，是什麼原因驅動您退休後推動永續發展？

簡又新（以下簡稱「簡」）：我出生於戰後嬰兒潮，這是幸運的一代，也是辛苦的一代，我們有種想為國家社會做一點事的使命感。1987年環保署成立，我擔任第一屆環保署長，那時台灣是亞洲四小龍之首，經濟高度成長卻也伴隨了環境被破壞。

擔任環保署長時，看到台灣地貌被破壞、河川和空氣被汙染，民眾為了反五輕和六輕，曾兩度包圍環保署，雖然幕僚一再勸我不要出面，我還是走到第一線和抗議民眾溝通，畢竟抗議群眾只是和我們意見不同，並不是壞人。

後來我到外交部，又當了駐英代表，看到各國都將環境保護提升到永續發展，許多社會、經濟、環境的問題，已非單純的環境保護可以解決。所以我離開政府之後，就決心投入永續的工作，當時沒人聽過永續，這是一條很孤獨的路。

現在大家都注意到永續的重要性，我每天至少有兩、三個行程，有時更多，很多單位喜歡把永續活動排到周末和假日，忙到分身乏術，雖然累得要死，但樂在其中。

有人說我們很會掌握趨勢，投入現在最夯的永續發展。但我們已經投入了17年，前面那十年，幾乎無人聞問。

第三屆亞太永續博覽會8日起連續三天在台北世貿展覽館登場，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新為開幕典禮致詞。記者陳靖宜／攝影 記：是否曾經遭到外界的質疑和誤會？例如台灣永續能源研究基金會舉辦的企業永續獎，被指為得獎率過高，幾乎人人有獎，有助長漂綠之嫌？

簡：台灣永續能源研究基金會是一個NGO（非政府組織），政府既不補貼，我們也不對外募款，我們要有自己的Business Model （獲利模式），就像社會企業既要做公益，也要能賺錢，才能永續經營。

人都需要鼓勵，鼓勵的力量大於處分。我們沒有棒子，但有蘿蔔，我們不只會頒獎，我們也有加速器，我們的步驟是先倡議，和許多大學、醫院簽約；再教育，舉辦訓練課程；再依據國際準則訂出規範，再舉辦永續獎並鼓勵企業參賽。

我們也從大學及公部門，找來教授、大學校長、退休院長和部長擔任資深評審，我們還透過訓練和考試，培育出許多志工評審，志工評審打出來的分數，打太高或太低都會被去掉，只取中間那一段分數，就是避免太過主觀，務求公平公正公開。

國內半導體大廠日月光曾因廢水汙染高雄後勁溪，遭到政府罰款並受到輿論批評，日月光公司卻認為這次事件是老天送給他們的禮物，如今日月光的永續發展已是半導體周邊產業的第一名。企業如果在參賽時環保又出紕漏，我們一定會取消它的資格。但人總有做錯的時候，不能因為闖過一次紅燈就認定他是壞人，微罪不舉嘛！鼓勵一定比法令有用。

記：您是國內永續發展的倡議者與先行者，幾乎已和永續畫上等號，從永續的觀點，您是否會培養代班人或是接班人？

簡：認知可以帶來行為的改變，我們希望透過教育尋找社會的領導人，或是找出領先群，把他們串起來。

永續不是某一個人的責任，如果只有一個人在做永續，是很危險的事。所以我們要透過教育，培育大家都成為永續領導人，例如我們有一個獎是頒給傑出永續青年，當遍地開花的時候，才是真正的成功。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新參觀第三屆亞太永續博覽會展場。記者陳靖宜／攝影 記：您會把永續的觀念帶進家裡嗎？

簡：家庭是推動永續最好的場域，以前在當環保署長時，為了鼓勵大家做好垃圾分類，環保署從荷蘭引進「外星寶寶」，四種顏色的外星寶寶分別吃紙類、塑膠、玻璃、金屬。結果民眾不買單，百姓認為我們已經交稅了，垃圾分類是你政府該做的事。

既然大人難溝通，我們改找小朋友，請小朋友把家裡的寶特瓶帶到學校回收，小朋友回家就跟媽媽要寶特瓶，不久後媽媽也習慣把空寶特瓶交給子女處理，等於一次教會兩代，從此回收和分類就形成新的生活方式。

我在家就是生活簡單化，延長物品的生命，不多買。現在除了理髮，幾乎不太花錢，也不太吃大魚大肉，食衣住行都崇尚簡約，這就是Behavior Change （行為改變）。

不過，偶爾和家人吃個大餐還是可以的，總不能一點生活樂趣都沒有，其實現在一些餐廳的大餐也在簡化，不會一上就是十多道菜。

記：您如何養生？做到個人永續。

簡：很多人說我身材和外型上沒什麼改變，養生和環境保護有相同的概念，養生其實就是體內環保，以前年輕時我會固定去游泳和騎馬，現在每天一早在住家附近的小公園走路，而且持之以恆，即使下雨天我也打傘去走，每天大約走上一萬步。（簡又新並點開手機APP，顯示出他這一周平均每天走了9914步，證明他真的有天天健走）

環境部彭啟明部長（前排右四）與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（前排右三）參觀環境部展位。記者蔡宗儒／攝影 記：您是國家氣候變遷對策委員會顧問，談談對台灣能源政策有什麼看法？

簡：我一直在關心國內的能源議題，過去七年一直有對這方面進行分析（按：台灣永續能源研究基金會7月22日公布最新民調，逾六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，較去年增加5.7個百分點，更有逾半民眾認為應啟動核四、近五成民眾支持核三延役）。政府一方面領導全國的淨零轉型，國內卻有一半的碳排放是來自政府，而且是從中央到地方的各級政府都有份。

這些碳排大戶包括台電、中油、中鋼等國營事業，其次是中研院和工研院這些研究單位，再來就是公立大學，大學實驗室的燈幾乎沒在關，耗電驚人。政府光叫別人減碳，政府自己有沒有按照減碳目標去做？

政府是最大的消費者和採購者，如果有心減碳，現在立刻就可以做，例如採購電動車，現在就可以，這麼多公共建設，也應該比照綠建築的標準。

台灣能源問題牽涉到經濟、社會、環保等面向，你（政府）要告訴我未來10年的經濟政策，才有相對的能源政策。台灣的地緣政治複雜多變，政府必須確保能源的穩定及安全存量。

現在用電因為有政府對全民補貼，導致「用得愈多，賺得愈多」，例如小老百姓用電，每期電費少個400元，就覺得賺到了， 但台積電這種科技大廠，用大量的電力，生產晶片後賣到國外，光電費就賺了(省了)4億，這不符合公平正義。

至於台灣該用什麼電，不能用什麼電，繼續爭下去就爭不完了，還是應該遵照經濟發展、環境永續、公平正義三個原則，找出最適的答案。

第三屆亞太永續博覽會8日起連續三天在台北世貿展覽館登場，包括台灣在內共有11個國家地區、150個單位參展，以多元形式展現對永續發展的貢獻。記者陳靖宜／攝影 記：本屆的亞太永續博覽會和前兩屆有何不同？

簡：永續是一個抽象的概念，舉辦永續博覽會的目的在將永續具象化，讓看過的人知道「哦 ！原來永續是這樣幹的」。今年有150多家企業、450個攤位，其中有大學、醫院、公司企業，光是統一超商就設了28個攤位，展現統一企業的永續軟實力。我們不僅研究世界各國怎麼做永續，也把台灣的永續展示給世界看。

依據道瓊永續指數排名，台灣排名世界第三，僅次於美國和日本，贏過英法德等先進國家，這就是台灣最新的軟實力。台灣企業的永續軟實力，在博覽會中可以充分看到。