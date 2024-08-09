賴總統視察台中榮總智慧醫療 期許提升台灣人民健康

賴總統9日上午前往台中視察榮總智慧醫療時強調，全球智慧化時代已來臨，他將率領執政團隊打造臺灣成為智慧國家，而榮總在智慧醫療的進步發展也能作為全國醫療院所的參考。相信台灣在智慧醫療、精準醫療或再生醫療的實力，除了能提升台灣人民健康，也能在國際交流上發揮功效。

賴總統致詞時表示，台中榮總平時是民眾健康的守護者，疫情期間更是發揮功能，一肩扛起中部地區防疫工作，他要代表國人向中榮全體同仁表達感謝之意。更令他欽佩的是，陳適安院長不僅是心臟科權威，更帶領台中榮總團隊在智慧醫療、精準醫療及再生醫療等領域獲得全國及世界的肯定。

賴總統指出，全球智慧化時代已經來臨，他將率領執政團隊將台灣打造為智慧國家，希望每一個城市都是智慧城市，每一個工廠都是智慧工廠，並達到智慧家庭、智慧生活及智慧醫療等目標。對於榮總在智慧醫療方面的進步及發展他感到驚喜，相信能提供全國醫療院所作為參考。

賴總統提到，許多邦交國希望台灣協助他們建置智慧醫療。我們初步協助將書面作業電子化，未來還要一步一步協助建置數位化、智慧化。他相信這就是台灣的國力，台灣的智慧醫療、精準醫療或再生醫療，除了能提升台灣人民的健康，也有助於台灣的國際交流，讓國際社會知道台灣不只有半導體，醫療領域也做得非常好。

賴總統指出，由教授陳志鴻領軍的「健康台灣推動聯盟」所提出的10項建議，都會一一納入明年預算，包括「健康台灣深耕計畫」、規劃成立「百億癌症新藥基金」、實施「三班護病比獎勵」及「護理人員輪值夜班獎勵」等，也編列一筆龐大預算讓健保能永續發展，希望改善醫療同仁的工作條件，讓大家能在更寬廣的空間裡發揮醫療專業服務人民，達到「健康台灣」的目標。

賴總統表示，此行他將開啟學習之旅，了解中榮何以進步如此神速，以及如何竭盡所能透過科技服務病人，並再次感謝院長陳適安與全體同仁的辛勞。隨後，總統在衛福部長邱泰源等人陪同下，參觀中榮醫療科技系統、遠距離醫療中心及全自動智能檢驗室等，了解智慧醫療相關的先進設備。