2024亞太永續博覽會開幕 環境部長彭啟明：綠色成長戰略是新價值

第三屆亞太永續博覽會今（8）日起連續三天在台北世貿展覽館登場，包括台灣在內共有11個國家地區、150個單位參展，以多元形式展現各自對永續發展的貢獻，預計將吸引五萬人次到場。

第三屆亞太永續博覽會今（8日）起連續三天在台北世貿展覽館登場，預計將吸引五萬人次到場。記者陳靖宜／攝影

由行政院國家永續發展委員會和永續發展目標聯盟共同指導、台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的亞太永續博覽會，今年以「潮．永續」為號召，推出「國際」、「政策」、「城市」、「教育」、「企業」、「生活」和「非政府組織」（NGO）七大主題區，包括中央和地方政府、企業、大學、醫院與民間組織等攜手分享永續知識與實踐經驗。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，「創紀錄的高溫已成為常態，希望大家一起加緊行動，不遺落任何一個人；同時藉由這場博覽會，成為凝聚永續向心力的平台。」

環境部彭啟明部長（前排右四）與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（前排右三）參觀環境部展位。記者／蔡宗儒攝影

環境部長彭啟明指出，自己是簡又新擔任首屆環保署長時的粉絲，當年推動「外星寶寶」資源回收桶等創新措施，是帶動台灣環保運動與公部門求新求變的源起；目前政府因應淨零轉型的挑戰，「綠色成長戰略」（Green Growth Strategy）將是新價值，在持續發展經濟的過程中，仍需要以「綠色」（環保）為優先，才不會面臨減碳等更大壓力，做得好，甚至還能創造商機。

彭啟明重申賴清德總統上任後推動的「淨零轉型五大策略」，包括啟動第二次能源轉型、推動數位與綠色的產業雙軸轉型、形塑淨零永續的綠生活、政府做淨零轉型後盾，以及公正轉型。他認為觀念轉變很重要，比如將「減碳」視為新的機會，而不是成本。

為期三天的亞太永續博覽會，除了攤位展覽外，還有多場專業論壇與高峰會，主題涵蓋醫院永續發展、永續人才、碳捕捉利用與封存（CCUS）、氫能、國際夥伴關係，以及氣候變遷國中小繪畫比賽得獎作品展、金鵰永續微電影展等多元活動。

推動國際交流、企業ESG與永續人才

首創「國際區」，加強促進國際經驗的合作交流，是今年亞太永續博覽會的亮點之一。例如日本北九州市，曾於1960年代經歷嚴重環境污染，後來以婦人會為中心，在多方攜手努力之下，終於成功迎回美麗的藍天和大海；捷比達（YFY Jupiter）則是一家全球性的永續包裝解決方案和服務公司，與眾多國際知名品牌、製造商和零售商合作，協助客戶傳遞永續發展的價值。

日本北九州市大庭千賀子副市長，分享九州市曾於1960年代經歷嚴重環境污染的歷史。記者陳靖宜／攝影

有愈來愈多企業投入永續發展，在環境（E）、社會（S）或公司治理（G）方面表現亮眼，也是永續會展的重頭戲。包括：榮成紙業以超過99%以上回收紙做為原料，生產每噸工業用紙排放的二氧化碳當量僅0.64噸，為業界最低；台泥分享低碳建材、資源循環和綠色能源作為未來十年三大發展主軸；統一超商提供日常生活減碳體驗、全家超商關注多元共融並為移工打造第二個家等，都是業界的領頭羊。

又如在企業區設攤的願景工程基金會，亦透過與中國信託、中華電信合作的傘傘發亮案例，利用回收的寶特瓶製成愛心傘，供這兩家企業的客戶免費借用；及與歐萊德合作的解凍格陵蘭專題報導，喚起民眾重視氣候暖化的嚴重性；未來還將聚焦生物多樣性議題及中小企業ESG發展。

面對氣候變遷與生物多樣性消失的風險，永續人才是驅動改變的一大關鍵。自去（2023）年開始在會場推出的氣候變遷國中小繪畫比賽得獎作品展，凸顯永續教育向下扎根、潛移默化的重要。今年特別規劃的永續人才趨勢論壇，則將探討並推動永續發展的人才培育和趨勢變革。

NGO區，涵蓋溯源餐廳、食物銀行、奉茶行動、遠距健康、挺挺動物及弱勢關懷等多元的永續議題，是倡導者、也是實踐者，在全球永續發展中扮演極重要的角色。