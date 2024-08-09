快訊

午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

公視驚爆弊案 私吞公款三年只記大過

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
照片為記者翻拍
照片為記者翻拍

公共電視驚爆弊案！有員工將公視粉專營利匯入自己戶頭，私吞公款的時間長達三年。日前被發現後，公視懲處但是只記大過。

公視基金會的內部公告指出，經查自民國（下同）110年10月至113年06月期間，本會「公視台語台」、「公視＋」Facebook粉專營利，皆匯入數位內容部互動媒體組企劃楊Ο名私人PayPal帳戶，惟當事人無法說明綁定帳戶之辦理依據，其轉調部門或職務異動，亦未就綁定帳戶告知其他同事或洽詢移轉至公視指定帳戶，且明知數位內容部自112年08月起查找「公視＋」綁定之帳戶，卻不透露自己就是帳號持有者，直至承辦人員透過繁複過程於113年06月25日確認持有者，並由主管通知限期返還公款後，始於113年07月05日匯款至本會指定帳戶。

公吿並指出，楊員遲不通報其私人PayPal帳戶接收本會粉專營利，致本會耗費人力查證，難謂無損本會權益，亦有違誠信職務倫理，茲懲處記大過一次。

聚傳媒

主管 公視

延伸閱讀

轉播評舉重失言「男的女的？」 公視發聲道歉：暫停講評者工作

遭吳宗憲狠批不轉播奧運 公視反擊「從不缺席」

力暘涉光電弊案台南地院開庭 總裁古盛煇等人否認犯罪

藍委要求公視下架罷樑影片 民團：國民黨沒有是非

相關新聞

台積電7月營收衝至2569.53億元 再寫單月新高

台積電今公布2024年7月營收報告。7月合併營收約為2569.53億元，月增23.6%，也比去年同期增加44.7%。累計1至7月營收1兆5231.7億元，年增30.5%。 台積電稍早法說會釋出本季財務預測，因應AI晶片客戶訂單需求持續成長，預估本季營收將介於224億美元到232億美元，季增7.6%到11.4%，以32.5兌換1美匯率基礎計算，將介於7280億到7540億元，取中間值約季增9.6%，約一成。 台積電且因應客戶長期成長需求，今年資本支出將原本預估的280億到320億美元，下限略微上修至300億美元，上限仍維持320億美元。不過隨產能利用率拉升，台積電本季毛利率將介於53.5到55.5%；營業利益率介於42.5%到44.5%，均於上季的53.2%及42.5%。

公視驚爆弊案 私吞公款三年只記大過

公共電視驚爆弊案！有員工將公視粉專營利匯入自己戶頭，私吞公款的時間長達三年。日前被發現後，公視懲處但是只記大過。 公視基金會的內部公告指出，經查自民國（下同）110年10月至113年06月期間，本會

2024亞太永續博覽會開幕 環境部長彭啟明：綠色成長戰略是新價值

第三屆亞太永續博覽會今（8）日起連續三天在台北世貿展覽館登場，包括台灣在內共有11個國家地區、150個單位參展，以多元形式展現各自對永續發展的貢獻，預計將吸引五萬人次到場。

稱童子賢給很大壓力 施信民：總統也關切斷層影響核安

總統府昨天召開氣候變遷委員會，對於核電議題的討論引發關注。參與會議的國策顧問施信民表示，核能議題可以討論，對於核安、核廢...

李政道、楊振寧恩怨解密 諾貝爾「排序之爭」讓他們決裂半世紀

李政道與楊振寧1957年共獲諾貝爾物理學獎，兩人於1940年代末開始合作，共發表32篇論文。合作在1960年代初終止，兩...

民團喊話賴總統：四接不應成北東電網缺口唯一選擇

賴清德總統昨主持國家氣候變遷對策委員會，反對台電四接填海造陸的守護外木山行動小組，昨並未受邀參加，但今天針對台電在氣候變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。