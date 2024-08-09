馬偕兒醫成立10年首例腦死器捐 7歲女童遺愛3個家庭

7歲的女孩「露露」今年4月感染流感，連續發燒後，第三天就意識不清，送到馬偕兒童醫院急診時，腦幹反射已消失一半，血壓下降，出現癲癇症狀，有明顯心肌炎現象。經團隊搶救後，血壓暫時平穩，但因不可逆的腦幹損傷，露露住院68天後，父母決定讓她遺愛人間，捐出心、肝、腎，讓三個家庭得到重生的機會。

馬偕兒童醫院成立十年來，露露是首例腦死後判定後器捐的案例。馬偕兒童醫院心臟科主治醫師田智瑋表示，露露沒有其他病史，如同一般正常小學生，平常跟家人關係緊密。她感染流感併發猛爆性心肌炎與急性壞死性腦炎，腦幹因病毒攻擊呈現不可逆的損傷導致腫脹發炎，為流感重症個案。

田智瑋說，露露到院頭兩天，就與家長溝通，因為她的腦幹受損嚴重，依之前經驗，復原機率不高。若經積極搶救，仍無法復原，並說明可考慮安寧照護或器官捐贈。經過約一個月積極救治後，露露仍沒有好轉，甚至無法自主呼吸，得要靠呼吸器維生。後來露露接受類似安寧的治療，期間給予少量藥物與必要營養。

露露腦幹已出現永久性損傷，一直無法清醒。田智瑋表示，醫院團隊召集包括神經科、麻醉科、護理師、協調師、社工師及牧師、關懷師等跨科別團隊，與家屬討論器官捐贈。露露的爸媽一直都有考慮器捐，最後決定放手，雖然不捨，但仍簽下器官捐贈同意書，露露捐出的器官，造福了三個家庭。

馬偕醫院器官捐贈協調師郭惠娟指出，露露是馬偕兒童醫院成立十年來，第一個腦死後判定器捐個案，雖有心肌炎，但治療後可達到捐贈心臟的條件，原本雙親同意捐贈更多器官遺愛人間，在完整評估與進行配對後，僅有心、肝、腎找到合適受贈者，已完成移植手術。

田智瑋表示，病毒感染重症的前驅症狀常見有高燒、嘔吐、嗜睡、抽筋、手腳無力與意識不清，露露症狀是很明顯的病毒感染現象，家人發現後緊急送醫，即使經過積極救治，還是挽救不了已被病毒侵犯的腦部。

田智瑋提醒，疫情解封後，新的一波免疫負債開始報復性回溫，臨床觀察，此次伴隨流感與COVID-19感染人數呈現另一個高峰，為減少病毒威脅的機會，仍要勤洗手、戴口罩，避免涉足人潮過多的地方，有免疫疾病與老人、小孩，更要格外留意。