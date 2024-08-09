稱童子賢給很大壓力 施信民：總統也關切斷層影響核安

總統府昨天召開氣候變遷委員會，對於核電議題的討論引發關注。參與會議的國策顧問施信民表示，核能議題可以討論，對於核安、核廢料技術是否突破則應該揭露完整資訊以供大眾討論。施信民坦言，外界重視和碩董事長童子賢以及大企業的意見，已經給環團很大壓力，不過環團根據掌握的事證，認為台灣不適合發展核電，連賴總統在會議中的發言，都關切地震斷層對於核電安全的影響。

與會者表示，昨天的會議中只有童子賢提到核電議題，其他委員並未著墨，由於時間有限，所以很快就由賴總統針對相關議題提出看法。據轉述，賴總統認為非核家園是各黨都同意的共識，因此才能在2002年納入環境基本法中，核三廠二號機將按照時程在明年除役，至於未來的能源發展，可以再隨時掌握訊息，針對大家關心核廢料處理、核安問題如果有新技術可以克服，可以再做進一步思考與討論。

施信民表示，2025核三廠停止運作是合法的做法，未來再看核安技術能否突破安全性問題，重要的是人民的選擇、政府的決策應該建立在紮實的資訊上，應該充分揭露訊息，讓各界了解再看未來如何抉擇，這才是合理的做法。

2001年與民進黨前主席林義雄共推「非核國家促進會」的前立委陳曼麗認為，賴總統當然面臨很大壓力，畢竟包括中研院前院長李遠哲以及產業界都給他很大壓力，不過未來要發展AI的高科技勢必用更多能源，她認為，台灣是不是很多有潛力、可發展的能源沒有被好好發展？核能應該要在核廢料處理等技術進步、各種條件成熟了才能和民眾對話，否則只是一直畫大餅。

施信民則說，他不知道李遠哲、童子賢的態度是否帶給賴總統壓力，但的確已經給了環保團體很大的壓力。畢竟童子賢是大企業、聲音比環團大，大家比較會重視、討論他的意見。

施信民強調，能源議題當然可以討論，不過環保團體從掌握的相關事證了解，認為台灣不適合發展核電，應該把準備投資核電的經費，投注在半導體產業真正需要的綠電上，這才能早日達到減碳的目標，也符合半導體產業使用綠電的國際承諾。若再走回頭路發展核電，反而不利發展綠電的力道。

施信民說，賴總統昨天的發言提到日本法院因敦賀核電廠無法排除二號機下方存在活斷層，因此裁定二號機不得重啟的案例，代表他暗示台灣的核電廠也緊臨斷層，從安全、防震的考量不適合再重啟現有核電廠。施信民並說，賴總統在會議中還提到日本剛剛發生規模7.1地震，顯示他對地震的威脅，真的有放在心上。