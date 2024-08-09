黑熊學院8月31日彰化開課 副總統將擔任開場嘉賓
黑熊學院今天成立彰化基地，將於31日開辦首次課程，希望協助民眾提升民防認知，當天由副總統、全社會防衛韌性委員會副召集人蕭美琴擔任開場嘉賓。
黑熊學院今天舉行彰化基地成立記者會，彰化基地召集人、民進黨立委陳素月表示，總統賴清德日前宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，為呼應國家發展戰略，她與黑熊學院合作成立彰化基地。
8月31日黑熊學院將在二林國民小學禮堂進行彰化首場示範課程，由全社會防衛韌性委員會副召集人蕭美琴擔任開場嘉賓，黑熊學院榮譽院長、民進黨立委沈伯洋擔任講師。
黑熊學院表示，彰化基地位於5名彰化新芽連線議員服務處，課程除保有軍普知識、資訊作戰、急難救助、避難規劃4大領域，也會融入彰化在地案例，比如鄰近避難所地點、規劃居家避難資源、如何善用政府公共設施等。
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