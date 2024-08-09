黑熊學院8月31日彰化開課 副總統將擔任開場嘉賓

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），專家指出，根據觀測數據，地震發生後的一周內，在鄰近區域發生7級以上地震的概率約為百分之一，未來發生巨大地震的可能性顯著增加。日本中央防災會議曾於2019年進行試算，若南海海槽發生大地震，估算罹難人數高達23.1萬人，比2011年的311大地震還多14倍。

2024-08-09 11:25