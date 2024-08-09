民團喊話賴總統：四接不應成北東電網缺口唯一選擇

賴清德總統昨主持國家氣候變遷對策委員會，反對台電四接填海造陸的守護外木山行動小組，昨並未受邀參加，但今天針對台電在氣候變遷委員會所提「台灣電力供需的轉型與挑戰」表示，台電應落實賴總統的「深度節能」政見，引進先進地熱技術，在北東地區適當地點設置地熱電廠，均可因應所謂｢北東用電需求」，四接不應成為解決所謂的北東電網缺口唯一選擇。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電不應堅持開發破壞生態、高碳排、有空汙及港安、國安爭議的協和四接燃氣火力電廠。

王醒之說，協和3、4號燃油機組應於今年12月如期除役，反對假借「備用」之名，拖延拆廠時程，以終結基隆人過去承受北部、深澳及協和3座火力電廠百年空汙之苦。協和除役後，原址應直接轉型「再生能源+儲能電廠」，取代每年排碳623萬公噸的燃氣火力電廠，除宣示政府「減碳」決心並預防「碳鎖定」效應，阻礙我國邁向淨零。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，台電就當前挑戰稱「北東電網供需嚴重失衡」，並以「增加北東電源縮小區域供需缺口」作為對策。然大型火力電廠多集中在西岸，但台電未將中、南部，細分為中東、中西、南東、南西，獨獨將北部切割為北東、北西，且面積大小極不平均。面積較小的「北西」有林口、大潭、長生、新桃、國光等5座火力電廠，裝置容量高達1,212.9萬瓩；面積約北西2到3倍的「北東」，則僅有協和、和平兩座火力電廠，裝置容量203萬瓩。

蔡雅瀅指出，過去經濟部為開發大潭三接，宣稱是為核二、協和除役及北北基桃近1000萬人用電需求。現在為開發協和燃氣火電，卻將北部一分為二，大潭劃歸「北西」，核二、協和劃歸「北東」，藉此創造「北東缺口」，實有違誠信。

台電既稱北西往北東融通能力420萬瓩，則未來北東「尖峰」用電縱如台電宣稱將「成長」到600萬瓩，扣除和平的130萬瓩及北西融通420萬瓩，缺口僅50萬瓩，與台電過去預估北北基發展計畫新增用電48.06萬瓩相當，況台電目前預估的用電成長計畫如北五堵國際研發新鎮、六堵科技園區、七堵新創商圈等，土地尚未整合，用電是否真會高度成長？仍有疑問。