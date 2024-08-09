經部鎖定發展地熱 審計部：鑽井探勘工程未如預期

能源政策備受關注，經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明不約而同談到地熱是未來能源的重要項目，但審計部報告指出，能源署委由中油公司辦理的「東部地區地熱鑽井計畫」，因颱風因素，導致進度未如預期，建議能源署趲趕工程進度。

郭智輝日前接受本報專訪時提到，經濟部目前強力爭取編列預算，希望深入探討地熱及氫能議題，「地熱鑽到4000公尺，大概有40GW，而全台一天用電也才42GW」。彭啓明也說，面對氣候變遷，開發地熱是一個未來很重要的選項。

審計部報告指出，能源署為開發地熱能源，委由台灣中油公司辦理「東部地區地熱鑽井計畫」，計畫期程為112年1月至114年12月，計畫經費共計7.8億餘元，其中2.5億元由前瞻基礎建設計畫特別預算補助，其餘5.3億餘元由台灣中油公司自籌。東部地區地熱鑽井計畫項下計有宜蘭縣土場第三期地熱探勘井鑽井工程（簡稱第三期地熱鑽井工程）、宜蘭地區深層地熱探勘井鑽井工程等2工程共5口地熱探勘井。

審計部報告提到，中油原規劃於去年底完成第三期地熱鑽井工程第19號、第20號地熱探勘井的鑿鑽工作，但第19號探勘井鑽井工作，因河床道路去年遭遇瑪娃、杜蘇芮等4次颱風來襲沖毀、鑽井地點所處地層複雜等，致預定期程仍未完工，而第20號探勘井須等前案場鑽井確認地底地熱蘊藏量能始能動工，另第三期地熱鑽井工程的員山1號探勘井臨時性設施許可尚處申請階段，導致2口探勘井未有相關鑿鑽進度。

審計部建議能源署督促檢討並趲趕工程進度，才能使地熱能源開發順遂。經濟部回應，將督促中油按月填報執行進度、配合辦理案場考察、持續掌握案場進度，並對施工期間困難問題進行協處及滾動檢討執行情形，以促進工程進度。