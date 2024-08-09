長勤基層批工會刻意流會 勞動部將促桃市府輔導

桃園市產業總工會、長勤工會基層員工今天指出，長勤工會持續由資方把持、長期霸占工會資源，遲遲不召開會員大會，勞動部則表示，將請桃園市府輔導工會召開會員大會。

長榮航勤基層員工與勞團今天到勞動部前召開記者會批評長勤工會黑箱獨裁，長勤基層員工施姓員工指出，長勤工會屢有亂象，工會幹部幾乎都是主管，成立6年來都沒有正常招收會員，想加入工會甚至被阻擋超過1年。

施姓員工也提到，長勤工會更被勞動部裁決委員會認證是資方工會，至今也已經連續3年沒有召開會員大會、沒有正常收取會費等，工會運作完全不符合正常運作標準，根本黑箱獨裁。

長勤基層員工林姓員工則說，基層為了翻轉長勤工會，窮盡一切手段，包含要求桃市府解散工會但被桃園地方法院否決、要求桃市府撤免被資方控制的工會幹部、依法連署希望正常召開會員大會等，但桃市府卻說不能指定基層員工召集會員大會。

桃園市產業總工會顧問莊福凱則說，長勤工會現在種種亂象，在基層會員已經透過各種努力都無法解決情況下，希望勞動部能輔導桃園市政府提出具體可行的解決方案。

對於工會訴求，勞動部表示，為處理工會會務，工會應依法召開會員大會，會議相關事宜雖屬工會自主事項，但仍應選擇適當時間及交通便利地點，且會議場所應可以容納出席的會員，以便於會員出席及會議進行。

勞動部說，工會辦理會員大會也應依工會法規定將會議通知盡早送達各會員，除便於會員安排參加會議，更可使會員知悉並就會議討論事項進行準備，並於會上表達意見，以保障會員相關權益。

勞動部說，若工會未依法定程序召開會議或刻意擇定會員難以出席時間、地點辦理會議，導致會議屢次因出席人數不足流會，無法順利召開，工會會員可連署向主管機關提出指定人員召集會議要求，主管機關也應依法指定請求人召集會議，後續將請桃園市政府積極輔導工會召開會員大會，以維護會員權益。