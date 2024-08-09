承受許多不公平的壓力 卓榮泰：全國都當林郁婷的後盾

台灣女子拳擊國手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，仍持續受到性別議題干擾。總統賴清德指示體育署採取相應法律作為。行政院長卓榮泰今天指出，全國都當林郁婷的後盾。

賴總統7日晚間在臉書表示，8日凌晨3時30分，台灣女兒林郁婷就要上場，若是成功晉級，將挑戰台灣首面的奧運拳擊金牌。

他說，林郁婷無端遭受已被國際奧會撤銷承認的國際拳總（IBA）惡意攻擊，儘管參賽資格毫無疑問，國際奧會也一再公開力挺，仍面臨非議與霸凌，承受許多不公平的壓力。

賴總統表示，對此他與民眾一樣都感到心疼與不捨，因此第一時間，已責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂，拿出最自信的表現，這也是政府最在意的事情。

賴總統也說，很佩服林郁婷面對這麼多壓力，仍然保持正面態度，穩紮穩打進入4強賽，以運動家的精神，向世界證明實力，並為自己與國家爭取榮耀，希望民眾和他一起堅定支持林郁婷，成為她打出關鍵一擊的力量，「『拳』力出擊！郁婷加油！」

行政院長卓榮泰今天上午出席法務部調查局「偵辦重大詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」。在記者會前，媒體詢問林郁婷事件的相應法律作為。卓榮泰表示，全國都當林郁婷的後盾。