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首參加亞太永續博覽會 外交部：讓世界看見台灣良善力量

中央社／ 台北8日電
第三屆亞太永續博覽會今起連三天在台北世貿展覽館登場。記者陳靖宜／攝影
第三屆亞太永續博覽會今起連三天在台北世貿展覽館登場。記者陳靖宜／攝影

外交部今年首度於亞太永續博覽會設置展覽攤位，外交部政次田中光今天表示，期望藉參展讓世界看見台灣良善力量，彰顯台灣在醫療衛生、人道援助、性別平權及環境永續等各領域的積極貢獻。

外交部今天發布新聞稿指出，台灣永續能源研究基金會在台北世貿展覽館舉辦「2024亞太永續博覽會」，外交部政務次長田中光擔任台灣永續行動獎頒獎人，正在台灣訪問的瓜地馬拉外交部次長歐洛斯柯（Julio Orozco，另譯：歐洛斯克）及多位駐台使節都到外交部攤位參觀。

田中光致詞時表示，外交部今年首度參展，希望讓國際社會及社會大眾了解，外交部及與國內NGO公私協力共同推動聯合國永續發展目標（SDGs）的努力，例如推動加入世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、援助烏克蘭及土耳其震災、國際非政府組織（INGO）來台設點、女力外交及國際青年大使交流計畫等。

田中光強調，期望藉由參展，彰顯台灣在醫療衛生、人道援助、性別平權及環境永續等各領域的積極貢獻，讓世界看見台灣的價值及良善力量。

外交部表示，今年獲選擔任國際青年大使的50名大專院校學生也赴展覽現場參觀，田中光勉勵將於8月下旬出訪貝里斯及瓜地馬拉兩友邦的青年大使們，做好台灣的代言人，進行國民外交，並將台灣在永續發展的豐碩成果分享給國際社會。

外交部 永續 瓜地馬拉

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