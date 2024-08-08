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各地降雨多！下周擬發展熱帶系統 九州海嘯對台影響曝

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

九州7.1強震 駐福岡辦事處：尚無台灣人受災

中央社／ 台北8日電

日本九州外海今天下午4時43分、台灣時間下午3時43分左右，發生推估規模7.1地震。外交部今天表示，據駐福岡辦事處初步回報，目前尚未接獲台灣僑民、留學生及觀光客有受災狀況。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天下午4時43分左右九州外海發生推估規模7.1地震，目前最大震度6弱出現在宮崎縣。宮崎縣、高知縣、大分縣、鹿兒島縣、愛媛縣已接獲海嘯注意報。

外交部今天回應中央社提問表示，已立即指示駐福岡辦事處瞭解災情及台灣人受困狀況。據駐處初步回報，目前尚未接獲台灣僑民、留學生及觀光客有受災狀況。

外交部也指出，已指示駐福岡辦事處持續密切注意地震災情發展及台灣民眾受災情形，並即時提供受困台灣民眾必要協助。倘台灣民眾在當地遭遇緊急情況，請立即撥打駐福岡辦事處急難救助手機號碼：+81-90-1922-9740。

日本 福岡

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