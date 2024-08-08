九州7.1強震 駐福岡辦事處：尚無台灣人受災
日本九州外海今天下午4時43分、台灣時間下午3時43分左右，發生推估規模7.1地震。外交部今天表示，據駐福岡辦事處初步回報，目前尚未接獲台灣僑民、留學生及觀光客有受災狀況。
日本放送協會（NHK）報導，日本今天下午4時43分左右九州外海發生推估規模7.1地震，目前最大震度6弱出現在宮崎縣。宮崎縣、高知縣、大分縣、鹿兒島縣、愛媛縣已接獲海嘯注意報。
外交部今天回應中央社提問表示，已立即指示駐福岡辦事處瞭解災情及台灣人受困狀況。據駐處初步回報，目前尚未接獲台灣僑民、留學生及觀光客有受災狀況。
外交部也指出，已指示駐福岡辦事處持續密切注意地震災情發展及台灣民眾受災情形，並即時提供受困台灣民眾必要協助。倘台灣民眾在當地遭遇緊急情況，請立即撥打駐福岡辦事處急難救助手機號碼：+81-90-1922-9740。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言