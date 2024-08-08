九州7.1強震 駐福岡辦事處：尚無台灣人受災

1956年8月8日，「自由中國」號船長种玉麟和李瑪琍的婚禮在台北市中山南路國語禮拜堂（即今濟南教會）舉行，由聶牧師主禮，聶牧師夫人唱讚美歌，國語禮拜堂翁收師之女、翁希美鋼琴伴奏。中國漁業公司董事長陳良、美國駐台中副領事麥克文、基隆中國青年商會會長林震，中國青年航海、騎射、登山、寫作、航空等協會的代表，以及男女兩家親友共一百餘人前往觀禮致賀。 當日中山南路綠蔭深覆的國語禮拜堂喜氣洋溢，大門旁有耀眼奪目的巨幅紅紙，上面寫著种、李府喜事。一條自院中直伸向禮壇的紅地毯像彩虹一樣，把一對戀人引向幸福快樂之境，而禮壇上遍是花籃，一片錦繡，香氣馥郁。聶牧師夫婦送給新娘瑪琍小姐一包禮物，一再的叮囑收禮人員，「只有瑪琍小姐才可拆看。」...

2024-08-08 09:00