「走路趣尋寶 全臺齊步走」，走出戶外健康新生活！

全民健走風潮，走出健康與快活

衛生福利部國民健康署委託由H2U永悅健康所辦理的「走路趣尋寶 全臺齊步走」活動自6月12日開跑以來，成功吸引全國各地民眾熱烈參與，創造了全民健走的風潮。兩個月來，吸引眾多參與者在全臺各地健走，通過數位健走軌跡App記錄運動軌跡，並結合戶外蒐集虛擬寶物的趣味活動，不僅提升了身體活動量，更能夠養成日常規律運動習慣。

活動特別推出全新的趣味心理測驗遊戲「Q寶的白日夢 測出你的健走人格」，透過有趣的小測驗了解自己的健走潛在人格，推薦合適步道給參與者，讓大家在運動中增添更多樂趣。此外，即將到來的父親節也特別推出「父親節尋寶大挑戰」，邀請民眾與爸爸一起健走，用雙腳畫出愛的軌跡，讓健康成為最珍貴的父親節禮物！

圖／H2U永悅健康提供

持續推動全民健走，改善國民健康根據世界衛生組織（WHO）的資料，身體活動不足是影響全球死亡率的第四大危險因子，每年因其導致的死亡人數高達200萬。國民健康署的調查顯示，18歲以上國人中僅有52.7%達到每週150分鐘的中度身體活動建議量，成年人身體活動不足率高達47.3%。為了應對這一挑戰，國民健康署自2002年起推動健走活動，並訂定了2024年將成人身體活動不足盛行率維持或降低至43.3%的目標。

活動亮點，不容錯過1. 全國性大型活動：活動覆蓋全臺各地，讓每個人都有機會參與，無論是住在哪裡，都能找到適合自己的健走步道。2. 數位化參與：參與者只需下載專屬App，即可隨時隨地記錄健走軌跡，方便又簡單。3. 團隊競賽：活動特別設計團體競賽機制，鼓勵民眾組隊一同報名參與，透過同儕效應提升民眾走出戶外的意願。4. 豐富獎品：活動期間參加者有機會贏取總價值高達75萬元的豐富獎品，讓民眾更有外出健走的動力。

圖／H2U永悅健康提供

多樣化參與方式，讓運動成為生活的一部分今年的活動設有四大主題（齊步走、好腳力、尋寶趣、團結力），自6月12日至12月1日持續舉行，參與者可以選擇最適合自己的方式，逐步養成運動習慣：･ 隨時養成好腳力：適合剛開始運動的人士，記錄400公尺的健走軌跡即可參加抽獎，任務完成愈多次，中獎機率愈高。･ 全臺尋寶好有趣：蒐集100條推薦健走步道中的Q寶，完成指定數量即可兌換健康商品，如運動飲料及燕麥飲品，讓運動與營養搭配更有趣。･ 並肩作戰好團結：邀請親朋好友組隊蒐集Q寶，活動網站每日更新排名，前15名隊伍將獲得高額獎品，帶上您的好戰友一起運動吧！

圖／H2U永悅健康提供

心理測驗趣味遊戲「Q寶的白日夢 測出你的健走人格」

活動特別設計趣味心理測驗「Q寶的白日夢 測出你的健走人格」。參與者可以通過回答一系列趣味的問題，測出自己的健走人格，獲得最適合的健走步道推薦，讓每次健走更充滿期待。參與者可以在社群媒體上分享測驗結果，與朋友們交流，互相激勵，進而邀請親朋好友一起運動。不僅增強了活動的參與感，還能促進社群互動，讓運動變得更有趣。

圖／H2U永悅健康提供

父親節特別活動，創意健走軌跡

為了增添活動趣味，國民健康署特別推出「父親節尋寶大挑戰」，鼓勵民眾帶著爸爸一起出門健走，參加者只需使用GPS記錄健走軌跡，畫出「8」的形狀，並上傳至指定活動頁面，即可參加抽獎。邀請大家在8月14日前共同參與，創造獨一無二的健走紀錄。

圖／H2U永悅健康提供

立即參與：「走路趣尋寶 全臺齊步走」全民健走線上競賽活動，一起走出健康，走出快樂！

活動期間，邀請您持續參與，一起為健康共同努力！

活動網站：https://goactive.h2u.io「Q寶的白日夢」心理測驗活動頁面：https://ooopenlab.cc/quiz/HUzlGQ0tsnepGh69ScgS「父親節尋寶大挑戰」活動貼文：https://www.facebook.com/share/p/U4pVriYevfDwqjHF/