獲聯合國優質教育肯定 弋果美語蟬聯亞太永續行動獎

弋果共同創辦人孫瑞芬(左起)、魏玉萍共同出席領取亞太永續行動獎。 圖／弋果美語 提供

弋果美語自2021年起，集結中外師志工團隊，前進新竹縣偏鄉校園，以教育之愛與弱勢學童蹲在同一塊土地上，透過互動與關懷，激發學習熱情，近年更將愛的觸角延伸到淨灘和造林，致力將教育的影響力最大化，為永續發展盡一份心力，在25周年之際，連續兩年蟬聯「APSAA亞太永續行動獎」。

弋果董事長孫瑞芬(右起)接受環境部部長 彭啓名頒贈亞太永續行動獎。 圖／弋果美語 提供

「在最需要的地方帶來真實的改變！」弋果美語董事長孫瑞芬表示，志工團隊親身走入偏鄉，看見複雜的結構問題，有些學童甚至連一個金髮碧眼的外國人都未曾見過。然而，偏鄉的孩子是如此地單純與樂觀，從相處的過程中，了解他們是多麼珍惜眼前的老師與教室，也更深刻體會，教育對這群孩子是多麼重要的一件事，有了機會好好學習，他們的未來能夠有意想不到的轉變。

中外志工團隊深入偏鄉國小。 圖／弋果美語 提供

此次弋果以「Fueling Education Through Empowered Play」為專題，彙整自2021至2023年期間，弋果中外志工團隊支持新竹縣五峰國中拳擊隊建立國際級擂台、將備受好評的全美語夏令營課程移師偏鄉國小、啟動「十年造林計畫」，並在今年將保育環境、ESG涵養的觀念導入到新世代學子的一系列傳愛教育之路，說明弋果所堅持的教育價值。

孫瑞芬指出，走在教育的第一線，不時蹲下來傾聽，了解需求，串連資源。我們相信，是「信任」讓眾人的愛心與能量得以匯聚，讓教育沒有城鄉差距，我們致力於整合企業與社福資源，透過志同道合的夥伴，讓教育之樹開枝散葉。

弋果今年響應《還海行動1095》，於3月2日號召100位熱血夥伴，前進南寮漁港沙灘舉辦「弋果永續傳愛淨灘」活動，累計清出高達1,485公斤垃圾，淨灘效益成績斐然。並宣布接棒給全台分校由北至南串聯淨灘，盼能集結眾人力量，共同加入保護生態的行列，為孩子們創造更好的家園。

弋果美語董事長孫瑞芬指出，永續和教育是環環相扣的，作為永續教育的領頭羊，在25周年這個重要的時刻，全台弋果師生將前進海岸線，去探索永續環境的實際面，「將理念化為實踐，是印證所學的最好方式」。

弋果25年的經典品牌，是美語教育的專家，精緻的Hybrid Learning黃金學習模式是學生們的精神食糧，也是踏進知識寶庫的基石，更是連結國際社會以及AI智慧學習的重要橋梁。在傳愛這條公益之路上，我們以教育之愛與永續緊緊地綁在一起，我們從無數偏鄉的學子身上看到學習的熱忱正在萌芽，於是許下對社會公益，以及關懷偏鄉的承諾，期許成為弱勢學童的一盞明燈，指引他們繼續向前。