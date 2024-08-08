快訊

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

誇張！錢包不見報案…中壢貪警竟套她提款卡密碼盜領近10萬

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重罰歧視言論 衛福部預告修正身障權法 5方向護權益

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部昨天預告「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，該法攸關全台130萬身障者權益，且已17年未大幅修正。圖/聯合報資料照片
衛福部昨天預告「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，該法攸關全台130萬身障者權益，且已17年未大幅修正。圖/聯合報資料照片

衛福部預告「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，社家署代理署長張美美表示，本次修法共5大方向：將民團訴求的合理調整入法，要求機關雇主依身障者需要，做出職務調整；針對環境、交通做出通用無障礙設計；鑑於身障機構虐待事件，對從業人員身分嚴加限制；與國際公約對齊，加重歧視身障者言論罰則；提升障礙者政策參與。

「身心障礙者權益保障法」攸關全台130萬身障者權益，已17年未大幅修正。社家署身障福利組科長吳宜姍表示，「合理調整」是身心障礙者權利公約（CRPD）精神，例如有些身障者因疾病需固定就醫，需要晚一小時上班，或身障考生需要延長考試時間等，草案第16條要求雇主依身障者個別情形調整，各領域中央主管機關訂出合理指引。

草案第52條規範「通用設計」，吳宜姍舉例，該條文要求通用設計，包括公園入口需符合輪椅、拐杖使用者虛情，公用飲水機播放聲音讓視障者便於使用等，這些服務設計時，不僅身障者受惠，孕婦、長者、兒少也一併受惠，所以稱為「通用設計」。

草案第57條原規定，餐廳等營業事業場所之所有權人，有責任設置無障礙設施，吳宜姍表示，考量實務狀況，餐廳業者等多以長期租用空間等方式營業，故將責任歸屬修正為空間使用者，要求使用者盡空間改善義務。

身障機構環境封閉，不當對待社會事件屢登新聞版面。吳宜姍表示，身障權法過去未針對身障機構負責人、工作人員定有退場機制，本次草案第63條增訂，曾不當對待身障者，應禁止從業，且在地方政府設置專家小組，訂出禁止服務的時間；另，針對院長、主任、實際照顧身障者的工作人員，訂有消極資格，有不當對待歷史者，不得聘用。

日前藝人賀瓏在節目上出言歧視罕病患者。吳宜姍說，草案第74條過去規定，傳播媒體不得對身障者有歧視稱呼，例如應稱呼身障者而非殘障，考量網路發展，增訂宣傳品、網際網路也納入規範，亦不得有歧視言論，罰則由5萬至50萬元提升至6萬至60萬元，限期未改善者，可按次處罰。

身障團體在修法前提出，應強化障礙者參與政策的機會。吳宜姍表示，原先身障政策制定時，要求身障團體代表為三分之一，草案第10條提升為二分之一，且其中二分之一必須是持有身障證明的障礙者，法案討論時，地方政府應提供障礙者手語翻譯等無障礙協助。

至於日前引發博愛座讓位爭議的身障權法第53條，日前社家署已單條修正，證明為優先席，並擴大使用者對象，條文已送至行政院。

使用者 身障者 通用設計

延伸閱讀

可惡！指使身障童戲弄身障男脫褲毆打踹下體 嘉義男判刑1年

4千人搶一輛！北市通用計程車數量減 身障者、長者出門一車難求

新北中和尖山腳身障日照中心啟用 助家庭獲喘息

推身障機構秋節產品 陳時中：青年「吃甜甜、生孩子」

相關新聞

重罰歧視言論 衛福部預告修正身障權法 5方向護權益

衛福部預告「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，社家署代理署長張美美表示，本次修法共5大方向：將民團訴求的合理調整入...

陳念琴奪拳擊銅牌 阿嬤開心比讚等孫女回來

出身自花蓮光復鄉太巴塱部落「拳擊女王」陳念琴，在巴黎奧運女子拳擊項目中為台灣奪得銅牌，鄉長林清水昨天到陳的老家貼紅榜「尚...

「世界貓咪日」 蕭美琴北市動物園初體驗看石虎

北市動物園今舉辦亞洲貓科大復興紀錄片首映會，包含副總統蕭美琴、北市副市長林奕華皆到場支持，身為「貓奴」的蕭美琴更不忘提醒...

林郁婷性別爭議燒到聯合國 賴清德：體育署務必抗議

中華拳擊隊女將林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級4強賽獲勝，晉級金牌戰⁨。賴清德總統透過社群平台表示，林郁婷在場上的求勝意志，熬夜觀賽的國人朋友都很感動；對於林郁婷的性別爭議，賴總統也力挺她表示「郁婷仍承受許多不公平的壓力」，他已責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂。...

照片看歷史／1956年自由中國號船長辦婚禮 逾百人致賀

1956年8月8日，「自由中國」號船長种玉麟和李瑪琍的婚禮在台北市中山南路國語禮拜堂（即今濟南教會）舉行，由聶牧師主禮，聶牧師夫人唱讚美歌，國語禮拜堂翁收師之女、翁希美鋼琴伴奏。中國漁業公司董事長陳良、美國駐台中副領事麥克文、基隆中國青年商會會長林震，中國青年航海、騎射、登山、寫作、航空等協會的代表，以及男女兩家親友共一百餘人前往觀禮致賀。 當日中山南路綠蔭深覆的國語禮拜堂喜氣洋溢，大門旁有耀眼奪目的巨幅紅紙，上面寫著种、李府喜事。一條自院中直伸向禮壇的紅地毯像彩虹一樣，把一對戀人引向幸福快樂之境，而禮壇上遍是花籃，一片錦繡，香氣馥郁。聶牧師夫婦送給新娘瑪琍小姐一包禮物，一再的叮囑收禮人員，「只有瑪琍小姐才可拆看。」...

空中英語創辦人 彭蒙惠98歲辭世

空中英語教室創辦人彭蒙惠，教導台灣三代人英語，被視為台灣「英語教母」，前天傍晚因年長多重器官衰竭，在淡水馬偕過世，享耆壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。