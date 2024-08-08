重罰歧視言論 衛福部預告修正身障權法 5方向護權益

衛福部預告「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，社家署代理署長張美美表示，本次修法共5大方向：將民團訴求的合理調整入法，要求機關雇主依身障者需要，做出職務調整；針對環境、交通做出通用無障礙設計；鑑於身障機構虐待事件，對從業人員身分嚴加限制；與國際公約對齊，加重歧視身障者言論罰則；提升障礙者政策參與。

「身心障礙者權益保障法」攸關全台130萬身障者權益，已17年未大幅修正。社家署身障福利組科長吳宜姍表示，「合理調整」是身心障礙者權利公約（CRPD）精神，例如有些身障者因疾病需固定就醫，需要晚一小時上班，或身障考生需要延長考試時間等，草案第16條要求雇主依身障者個別情形調整，各領域中央主管機關訂出合理指引。

草案第52條規範「通用設計」，吳宜姍舉例，該條文要求通用設計，包括公園入口需符合輪椅、拐杖使用者虛情，公用飲水機播放聲音讓視障者便於使用等，這些服務設計時，不僅身障者受惠，孕婦、長者、兒少也一併受惠，所以稱為「通用設計」。

草案第57條原規定，餐廳等營業事業場所之所有權人，有責任設置無障礙設施，吳宜姍表示，考量實務狀況，餐廳業者等多以長期租用空間等方式營業，故將責任歸屬修正為空間使用者，要求使用者盡空間改善義務。

身障機構環境封閉，不當對待社會事件屢登新聞版面。吳宜姍表示，身障權法過去未針對身障機構負責人、工作人員定有退場機制，本次草案第63條增訂，曾不當對待身障者，應禁止從業，且在地方政府設置專家小組，訂出禁止服務的時間；另，針對院長、主任、實際照顧身障者的工作人員，訂有消極資格，有不當對待歷史者，不得聘用。

日前藝人賀瓏在節目上出言歧視罕病患者。吳宜姍說，草案第74條過去規定，傳播媒體不得對身障者有歧視稱呼，例如應稱呼身障者而非殘障，考量網路發展，增訂宣傳品、網際網路也納入規範，亦不得有歧視言論，罰則由5萬至50萬元提升至6萬至60萬元，限期未改善者，可按次處罰。

身障團體在修法前提出，應強化障礙者參與政策的機會。吳宜姍表示，原先身障政策制定時，要求身障團體代表為三分之一，草案第10條提升為二分之一，且其中二分之一必須是持有身障證明的障礙者，法案討論時，地方政府應提供障礙者手語翻譯等無障礙協助。

至於日前引發博愛座讓位爭議的身障權法第53條，日前社家署已單條修正，證明為優先席，並擴大使用者對象，條文已送至行政院。