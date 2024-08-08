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非典型口腔癌患者逐年增 立委籲檢討現行政策

中央社／ 台北8日電

口腔癌位居台灣10大癌症死因第6位，立委今天與民間團體舉行記者會表示，無菸酒檳榔的非典型口腔癌發生率逐年攀升，男女比更趨近1比1，提醒民眾口腔若有腫塊或潰瘍不癒超過兩週，應盡速就診，也呼籲政府持續檢討現行政策效果。

民進黨立委王正旭今天與國民黨立委陳菁徽、癌症希望基金會、中華民國口腔顎面外科學會、高雄市牙醫師公會在立法院舉行「預防非典型口腔癌4不疑遲—父親節共同呼籲國人關注口腔癌風險、守護家人健康」記者會，提醒民眾採取4不策略，包括：1、不菸、不酒、拒檳榔；2、不要暴露4大高風險情境；3、不漏自我檢測6步驟；4、不忘定期口腔黏膜檢查，預防典型及非典型口腔癌。

王正旭表示，台灣口腔癌發生率非常高，每年約8200人，是國內癌症發生率第6高，根據衛福部數據顯示，罹患非典型口腔癌發生率從民國99年到106年的12.46%，攀升到107年到110年的15.46%，且相較於以男性病人為主的典型口腔癌，男女比25比1，非典型口腔癌的男女比趨近於1比1。

陳菁徽說，非典型口腔癌常見的4大風險情境，包括有口腔衛生不良、感染人類乳突病毒（HPV）、因假牙刺激或刮破口腔黏膜導致反覆口腔潰瘍、經常食用過燙食物，若有上述症狀，應立即就醫進行口腔癌篩檢。

癌症希望基金會副董事長羅盛典表示，沒有菸酒檳榔史，或已戒掉菸酒檳榔的民眾切勿輕忽口腔黏膜改變，最後演變成口腔癌，民眾平常可進行自我檢測，且要定期進行口腔黏膜檢查。

對於不菸不酒不檳榔的人成為口腔癌患者，中華民國口腔顎面外科學會理事長林冠州說，目前學界都還在找原因，當然跟基因缺陷會有關聯，跟生活習慣不正常或許會有關聯，或長期處於高壓環境引起基因缺陷表現有關。

與會的衛福部口腔健康司長張雍敏表示，民眾每6個月定期到牙醫醫療院所洗牙、預防保健等檢查，尤其65歲以上長者、患有癌症、洗腎患者，應每3個月定期檢查。衛福部也會強化與各部會進行跨部會、跨單位、跨領域合作，精進口腔癌全能照顧計畫，後續召開專家會議研議。

口腔癌 癌症 風險

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