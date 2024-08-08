「世界貓咪日」 蕭美琴北市動物園初體驗看石虎

北市動物園今舉辦亞洲貓科大復興紀錄片首映會，包含副總統蕭美琴、北市副市長林奕華皆到場支持，身為「貓奴」的蕭美琴更不忘提醒今天是「世界貓咪日」，更希望民眾除了疼愛自家貓咪外，更要多關注瀕危絕種的大型貓科動物，也透露今天是自己台北市立動物園初體驗，也感謝保育人員和國際人士辛苦復育，讓瀕危絕種的「石虎」成為台灣保育象徵。

「我是第一次到台北市立動物園來。」蕭美琴表示，早上要來的時候相當興奮，更提早到動物園了解貓科動物生態，包含瀕危絕種的「石虎」在動物園團隊及國際專業人士合作下，成為台灣生態保育象徵。蕭強調，保育需要所有國人，從不同角度來體會生態重要意涵。

蕭美琴說，在全球暖化、氣候變遷當下，動物棲息地維護更是地球重要課題，希望各界關注大型貓科野外生存的狀況，她回憶當立委時，「動物保育法」個版本修法是大家最關注的，近年來各界對於動保的想法、承諾、使命感不斷在提升，紀錄片內容將現狀讓各界清楚了解，並灌輸動物保育基本知識。

身為「貓奴」的蕭美琴也提到，今天不但是父親節更是「國際貓咪日」，他也開完笑自己是獅子座，「也是貓科」，大家除了繼續當貓奴外，更希望大家關心野生貓科與大自然共同生存的生命故事。蕭除了觀看「石虎」外，也去看了保育動物穿山甲，也觀看了近期很紅的「羚羊」，並在致詞時也恭喜奧運男雙好手李洋、王齊麟獲得金牌。