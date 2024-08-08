文化奧運台灣館登上法媒 伍佰、張惠妹歌曲嗨翻巴黎

2024巴黎奧運及文化奧運即將邁入尾聲，台灣館吸引逾5萬人入場，更登上法國「世界報」英文網在「巴黎奧運指南」裡獲專文介紹，歌手伍佰、張惠妹的歌曲也響徹巴黎拉維特園區。

文化部透過新聞稿分享，在「世界報」報導Taiwan's cultural Olympics（台灣的文化奧運）裡，除介紹台灣館紅燈籠、紅色塑膠椅的廟埕意象，也提到台灣館帶來跨語言的音樂、陪伴亡者進入天堂的牽亡歌，以及代表台灣進步價值觀與性別平權的妮妃雅與瘋家變裝表演。

「世界報」記者也為台灣參與文化奧運寫下註解：「台灣希望在奧運期間受到壓制的身分及文化，透過台灣館的文化展演，能夠在奧運結束後獲得勝利。」而台灣館設計統籌林昆穎也告訴對方：「文化奧運最重要的是促進文化交流並結交新朋友，而台灣館為大家提供了這樣做的環境。」

昨晚台灣館開場，依舊由為奧運場上奪牌的慶賀彩蛋開始，全場一同高喊Win Taiwan、恭喜陳念琴獲得女子拳擊66公斤級銅牌。緊接登場的是DJ林貓王，以伍佰&China Blue「釘子花」、糯米團「巴黎草莓」、張惠妹「姊妹」等多首台灣流行樂，混搭法語經典香頌或Disco，跨越時空及語言限制。

林貓王說，台灣與法國都是大膽、自由且奔放的民主國家，他花2個月以上研究、選歌、混音製作，希望每首歌都能與法國連結，例如頑童MJ116的「幹大事」與法國經典歌曲GANG結合，大玩台灣最愛的「諧音哽」；黃小楨的「大溪地」則呼應巴黎奧運衝浪賽事在大溪地。

來自花蓮的TAI身體劇場帶來在2013年首演的作品「Tjakudayi．我愛你怎麼說」。TAI身體劇場藝術總監暨編舞家瓦旦．督喜Watan Tusi說，創作靈感來自團員朱以新的小說「你怎麼說」，描繪vuvu（奶奶）的愛情故事，透過排灣族情歌、童謠和舞蹈，傳遞部落不同階級的感情糾葛及對土地最真摯的情感，希望用台灣山林沉穩聲音力量，回應現代紛亂的社會。

昨晚壓軸則是今年獲得金曲獎最佳客語專輯的歌手邱淑蟬，她以客語搭配吉他，演唱思念阿公、阿嬤的「望」、「影仔，影仔」，以及寫給故鄉高雄的「所在」。邱淑蟬說，歌曲最想傳達陪伴及愛，原先擔心無法透過語言分享創作故事，但經過2場演出後，發現大家對音樂的感覺都很直覺，只要真誠表達都能感受到。

文化部表示，文化奧運最後3天的壓軸演出將迎來DJ妖嬌、小事製作及妮妃雅與瘋家。妮妃雅也特別預告將在她的YouTube頻道，連續3天帶來現場直播。